XRP Yatırımcısını Haziran'da Ne Bekliyor?

Haziran, XRP İçin Zorlayıcı Bir Ay

XRP'nin geçmiş performansı, Haziran aylarının yatırımcılar açısından genellikle zorlu geçtiğini gösteriyor. Son 11 yılın verilerine göre, coin'in Haziran ayındaki medyan getirisi yüzde eksi 8,49 seviyesinde. Bu istatistik, özellikle son değer kayıplarının ardından, kısa vadede kâr arayışındaki yatırımcılar için temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Tarihsel eğilimler, Haziran ayında satış baskısının artabileceğini gösteriyor. Bu da halihazırda zayıflayan piyasa güvenini daha da aşağı çekebilir.

Uzun Vadeli Yatırımcılar XRP Satıyor

Piyasadaki bir diğer dikkat çekici sinyal ise Coin Days Destroyed (CDD) verisinde gözlemlenen artış. Bu gösterge, uzun süredir cüzdanlarda tutulan XRP'lerin son dönemde el değiştirdiğini ortaya koyuyor. CDD, satılan coin miktarının elde tutulduğu gün sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor. Örneğin, 100 coin 10 gün tutulup satıldığında CDD değeri 1.000 olur.

XRP'nin CDD'si şu anda 337 milyar ile Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu da uzun vadeli yatırımcıların, fiyatlar daha da düşmeden satışa geçtiğine işaret ediyor. Söz konusu yatırımcılar genellikle piyasanın temel taşı olarak görülürken, onların satışa yönelmesi güven kaybını da beraberinde getiriyor.

SEC Davasında Sona Yaklaşılıyor

Olumsuz görünüme rağmen XRP için olumlu bir gelişme de yaklaşıyor. Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında süregelen dava yakın zamanda sonuçlanacak. Bu süreç, XRP'nin geleceği açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Yellow kurucusu Alexis Sirkia, davanın sona ermesinin Ripple'ın halka arz (ICO) sürecini hızlandırabileceğini belirtti. Sirkia şunları söyledi:

Ripple, XRP arzının yüzde 50'sine sahip ve 120 milyar dolar değerinde XRP rezervi bulunduruyor. Şirket halka açıldığında, MicroStrategy'nin iki katı büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyük halka açık kripto şirketi haline gelebilir. Bu durum, kurumsal yatırımcı ilgisini artırarak XRP fiyatını yukarı çekebilir.

Fiyat Düşüşü Devam Edebilir

XRP, Mayıs ortasından bu yana değer kaybediyor. Şu anda 2,16 dolar seviyesinde işlem gören altcoin, 2,12 dolarlık destek seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Ancak satış baskısı sürerse fiyat 2,02 dolara, ardından 1,94 dolara kadar gerileyebilir. Bu da son iki ayın en düşük seviyesi anlamına geliyor.

Göreli Güç Endeksi (RSI) de düşüş sinyali veriyor. Göstergenin nötr çizginin altında olması, alıcı ilgisinin zayıf kaldığını gösteriyor.

ETF Yerine Şirket Alımları Öne Çıkabilir

XRP için sıkça gündeme gelen ETF beklentisi ise hâlâ onay aşamasında. Onaylanması halinde XRP'ye sermaye girişini hızlandırabilir. Ancak Alexis Sirkia'ya göre yeni yatırımcı profili farklı bir yön izliyor. Grayscale gibi ETF odaklı firmaların elindeki varlıkları azaltırken, Strategy gibi doğrudan Bitcoin tutan şirketlerin varlıklarını artırdığına dikkat çekiyor.

Sirkia'ya göre XRP'ye yatırım yapmak isteyen yeni oyuncular arasında Hyperscale ve VivoPower gibi isimler öne çıkabilir. Ayrıca, ETF onayı olmasa bile XRP'ye dolaylı yoldan yatırım yapılabilmesinin yeterli olabileceğini belirtiyor.

Yatırımcı Talebi Fiyatı Yukarı Taşıyabilir

Uzun vadeli yatırımcıların satışa geçtiği ortamda, küçük yatırımcıların XRP biriktirmeye başlaması hâlinde fiyat yeniden destek bulabilir. 2,12 dolar seviyesinden gerçekleşecek güçlü bir dönüş ve 2,27 doların aşılması, düşüş beklentisini geçersiz kılabilir. Böyle bir senaryoda XRP, 2,50 dolar hedefine doğru ilerleyebilir.