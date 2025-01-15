Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e kırmızı kart yanıtı: O bizim işimiz

Erdoğan'dan Özel'in kırmızı kartına tek cümlelik yorum
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife

XRP ve Solana ETF'lerine dev yatırım beklentisi

XRP ve Solana ETF'lerine dev yatırım beklentisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel yatırım bankası JPMorgan'ın yeni araştırma notuna göre Solana ve XRP için planlanan ETF'ler ilk bir yılda toplam 13,6 milyar dolara varan yeni yatırım çekebilir. Solana tabanlı ürünlerin 2,7-5,2 milyar dolar, XRP tabanlı ETF'lerin ise 4,3-8,4 milyar dolar arasında yatırım alması öngörülüyor.

Kripto para ekosisteminde yeni bir döneme işaret eden ETF başvuruları, düzenleyici kurumların onayını bekliyor. JPMorgan analistleri, özellikle altcoinlere yönelik düzenleyici belirsizliklerin devam ettiğini vurgularken yeni SEC başkanının kripto para inovasyonuna daha olumlu yaklaşabileceğini belirtiyor.

Kripto ETF Pazarında İkinci Dalga Yaklaşıyor

JPMorgan'ın paylaştığı araştırma notu, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Notun detaylarına göre Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinin ardından gelecek ikinci dalga ETF'lerin etkisi daha sınırlı olabilir.

VanEck, 21Shares, Bitwise, WisdomTree ve Canary Capital gibi önde gelen şirketler altcoin ETF'leri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kurumların başvuruları SEC'de bekliyor. Özellikle SOL, XRP, HBAR ve LTC tokenları için yapılan başvurular henüz ilerleme kaydedemedi.

JPMorgan analistleri, yeni yönetim ve SEC başkanının kripto para gelişimine olumlu yaklaşabileceğini öngörüyor. Bu durum, kripto para ekosisteminin genişlemesine katkı sağlayabilir. Önümüzdeki üç ila altı ay içinde yeni bir SEC başkanının atanması bekleniyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Son Dakika Haberleri

TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİNE ZAM! Taksi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul taksi açılış ücreti! Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi? Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu! İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu? Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.