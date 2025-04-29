XRP İçin Kritik Ay: Mayıs 2025'te Neler Bekleniyor?

ETF Söylentileri ve NUPL Verisi Piyasayı Etkiliyor

Uzun vadeli yatırımcıların ortalama kârını ölçen NUPL göstergesi, 0,73 seviyesine çıkarak "inanç – reddetme" bölgesine yerleşti. Bu durum, yatırımcıların kârda olduğunu ancak piyasada hâlâ belirsizlik yaşandığını gösteriyor.

Mart ayından bu yana bu aralıkta seyreden gösterge, yükselişin devam edebileceğine işaret ederken aynı zamanda bir düzeltme olasılığına da dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) XRP'ye yönelik spot ETF onayı verdiğine dair yayılan haberler piyasada dalgalanmalara neden oldu. Gerçekte yalnızca ProShares'in kaldıraçlı ve kısa pozisyonlu XRP vadeli ETF'lerine işlem izni çıktı. Spot ETF onayı ise henüz gerçekleşmedi.

Yanlış haberlerin yatırımcı güvenini zedelediği belirtilirken, bu gelişme piyasa istikrarını da olumsuz etkiledi. Ancak buna rağmen XRP'nin Ethereum'u geçebileceği yönünde yorumlar yapılmaya devam ediyor. Ayrıca SWIFT ile olası bir iş birliği söylentisi de son dönemde yeniden gündeme geldi.

Kullanıcı Etkileşimi Zayıf Seyrediyor

XRP ağında yedi günlük aktif cüzdan sayısı 147 bine kadar gerileyerek mart ortasında ulaşılan 1,22 milyonluk zirveden uzaklaştı. Bu düşüş, ağdaki genel aktivite düşüklüğünü ve kullanıcı ilgisindeki azalmayı yansıtıyor.

Aktif adres sayısının düşük seyretmesi, işlem hacminin zayıfladığına ve kalıcı fiyat artışları için gerekli zeminin henüz oluşmadığına işaret ediyor. Nisan başından bu yana adres sayısı 200 binin altında seyrediyor.

Spot ETF Onayı Yükselişi Tetikleyebilir

Uzmanlar, XRP'ye yönelik spot ETF onayının çıkması hâlinde fiyatların güçlü bir şekilde yükselebileceğini öngörüyor. Brezilya'da işlem görmeye başlayan dünyanın ilk XRP ETF'si, bu beklentileri destekliyor.

Yeni yatırımlar ve artan benimsenmeyle XRP fiyatının 3,40 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde kırk dokuzluk bir artış anlamına geliyor.

Ancak olumsuz senaryoda, fiyatın 2,00 doların altına inmesi durumunda, 1,61 dolar seviyelerine kadar düşüş yaşanabilir. Bu da yaklaşık yüzde yirmi dokuzluk bir gerileme anlamına geliyor. Böyle bir durumda XRP, yeni bir güçlü katalizör ortaya çıkana kadar yatay ya da düşüş eğiliminde kalabilir.