Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

X Money nedir ve nasıl çalışır?

X Money nedir ve nasıl çalışır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın X platformunu bir süper uygulamaya dönüştürme hedefi doğrultusunda hayata geçirilen X Money, Visa iş birliğiyle kullanıcılarına hızlı ve güvenli ödeme imkanı sunmaya hazırlanıyor. İlk olarak ABD'de kullanıma sunulacak sistem, finans dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Peki, X Money nedir ve nasıl çalışır? İşte merak edilen tüm detaylar...

X Money nedir ve nasıl çalışır?

X Money, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter), Visa ile iş birliği yaparak sunduğu dijital ödeme servisidir. Bu sistem, kullanıcıların finansal işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. X Money, dijital bir cüzdan olarak çalışır ve kullanıcıların banka hesaplarını veya kredi kartlarını uygulama içindeki dijital cüzdanlarına bağlamalarına imkan tanır. Visa'nın Visa Direct altyapısıyla desteklenen X Money, gerçek zamanlı para transferi sunarak kullanıcıların bekleme sürelerini minimize etmeyi hedefler. Bu sistem özellikle küçük işletmeler ve bireyler arasında hızlı ödemeler için büyük bir kolaylık sağlar.

X Money nedir ve nasıl çalışır?

Elon Musk, X platformunu yalnızca bir sosyal medya aracı olmanın ötesine taşıyarak, mesajlaşma, içerik paylaşımı ve finansal işlemleri bir arada sunan bir süper uygulama haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu model, özellikle Çin'de büyük başarı yakalayan WeChat uygulamasına benzetilmektedir. Musk'ın geçmişte PayPal'in kurucu ortaklarından biri olduğu göz önüne alındığında, X Money'nin ödeme sektöründe iddialı bir girişim olması beklenmektedir.

X Money'nin ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulması planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde diğer ülkelere de açılabileceği belirtilmektedir. Ancak, farklı ülkelerin finansal düzenlemeleri oldukça değişken olduğu için, bazı bölgelerde belirli özelliklerin devre dışı bırakılması gerekebilir.

X Money ve kripto kullanımı

X Money'nin kripto para birimleriyle entegrasyonu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Elon Musk'ın kripto paralara, özellikle Bitcoin ve Dogecoin'e olan ilgisi göz önüne alındığında, gelecekte bu tür bir entegrasyonun gerçekleşebileceği spekülasyonları bulunmaktadır.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
img

Otel çalışanı yangının çıkış saatini açıkladı
img

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
img

Barack Obama ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dr. Ekrem Teymur: 'DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı'

"DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.