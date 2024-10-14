X Empire Airdropp ne zaman? Elon Musk temalı Telegram oyunu X Empire nedir?

Adını Elon Musk ve Twitter (X) ile duyuran X Empire oyunu Telegram'da ilgi görmeye başladı. Oyunun token'ı için AirDrop tarihi merak edilirken X Empire AirDrop ne zaman? Elon Musk temalı Telegram oyunu X Empire nedir? sorguları yapılıyor. Güncel detayları sizler için derledik.

X Empire AirDrop ne zaman?

Son birkaç ayda 50 milyondan fazla oyuncunun ilgisini çeken Elon Musk temalı dokun-kazan oyunu X Empire, 24 Ekim'de AirDrop yapacak. Ayrıca token aynı gün The Open Network'te satışa sunulacak.

X Empire'ın "madencilik aşamasını" 30 Eylül'de sona erdirmesi nedeniyle lansman ertelenmişti. Geliştiriciler ise kısa bir "dinlenme sezonu" başlatacaklarını belirtmişti.

Öte yandan toplam X token arzının yüzde 75'i oyunculara verilecek. Bu oran da 690 milyar arzın 517,5 milyar token'ına denk geliyor. Kalan token'lar "yeni kullanıcılar ve sonraki aşamalar" için ayrıldı. Yani du detay, token lansmanının ardından oyuna devam edilebileceğini gösteriyor.

Elon Musk temalı Telegram oyunu X Empire nedir?

X Empire ilk olarak "Musk Empire" adıyla piyasaya sürüldü ve oyunculara ekrana dokunarak oyun içi token kazanma ve daha sonra bu token'ları karikatürize bir Elon Musk benzerinin özelliklerini yükseltmek için kullanma görevi verdi. Oyun birkaç hafta sonra yeniden markalaştı ve Telegram CEO'su Pavel Durov ve Ethereum yaratıcısı Vitalik Buterin gibi diğer tanıdık kripto simgelerine dayanan avatarları kademeli olarak tanıttı.