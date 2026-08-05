Wells Fargo'nun blok zinciri planı ortaya çıktı

Böylece banka, JPMorgan ve Citi'nin de yer aldığı Wall Street'teki tokenlaştırılmış mutabakat altyapısı yarışına dahil oluyor. Wells Fargo, ilerleyen aşamalarda programlanabilir ödemeler ve mevcut mevduat korumalarıyla aynı düzeyde koruma sunmayı planlıyor.

Tokenlaştırılmış mevduat, geleneksel banka bakiyelerinin blok zinciri üzerindeki temsilini ifade ediyor. Stablecoinlerden farklı olarak bu tokenlar, ticari banka mevduatını temsil etmeyi sürdürüyor. Wells Fargo, bunların mevcut mevduat ürünleriyle aynı düzenleyici korumalara ve mevduat sigortası kapsamına uygun olacağını belirtiyor.

SİSTEM 2027 BOYUNCA GENİŞLEYECEK

İlk aşamanın 2027 boyunca daha fazla müşteriyi, ülkeyi ve para birimini kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Sistem, hız veya esneklik avantajı sağladığı durumlarda uygun ödemeleri otomatik olarak tokenlaştırılmış mevduat üzerinden yönlendirecek. Bankaya göre bu süreçte müşterilerin bankayla etkileşim biçimi değişmeyecek.

Bu adım, geleneksel finansal varlıkların blok zincirine taşınmasına yönelik daha geniş bir eğilimi gösteriyor. Son bir yılda tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları piyasası hızla büyürken büyük bankalar mutabakat altyapısında yer edinmek için harekete geçiyor.

WELLS FARGO 7/24 SİSTEME AKILLI SÖZLEŞMELER EKLEYECEK

Bankaya göre ileride akıllı sözleşmelerle çalışan koşullu ödemelerin devreye alınması planlanıyor. Platformun, bankanın saklama cüzdanlarını ve diğer blok zincirleriyle bağlantıları da desteklemesi öngörülüyor.

Wells Fargo, sistemin ortak bir tokenlaştırılmış mevduat ağıyla da entegre edilebileceğini belirtti. Söz konusu ağ, bankaların desteklediği The Clearing House tarafından geliştiriliyor.

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