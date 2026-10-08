Vitalik'ten kripto yatırımcısına uyarı

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Buterin'in açıklaması, Ethereum Foundation araştırmacısı Justin Drake'in sektöre yeni adreslere kontrollü geçiş için hazırlık çağrısı yapmasının ardından geldi. X üzerinden değerlendirmede bulunan Buterin, daha önce işlem yapmak için kullanılmamış adreslerde varlık tutmayı uygun bir önlem olarak gördüğünü belirtti. Bu yaklaşımı, kullanıcı açısından kolay uygulanabilmesi şartıyla önerdi.

Kendi deneyimini de paylaşan Buterin, hatalı taşıma işlemlerinde bütün saldırılarda kaybettiğinden daha fazla para kaybettiğini söyledi. Kullanıcıların fonlarını hemen yeni cüzdanlara aktarmak için telaşa kapılmasını tavsiye etmediğini açıkça belirtti.

YAPAY ZEKA RİSKİ KUANTUMLA SINIRLI DEĞİL

Tartışmanın merkezinde, kripto işlemlerini güvence altına alan matematiksel yöntemlerin geleceği bulunuyor. Drake, işlemleri imzalamada kullanılan ECDSA adlı yöntemin güçlü kuantum bilgisayarlar ortaya çıkmadan önce de aşılabileceği ihtimalini gündeme getirmişti. Yeni adreslere geçiş çağrısını da açık anahtarların gizli tutulması üzerinden kurmuştu.

Buterin'e göre yapay zekanın matematik araştırmalarını hızlandırması, insanların henüz bulamadığı çözüm yollarını ortaya çıkarabilir. Bu nedenle güvenlik hazırlıklarının hem kuantum bilgisayarların hem de yapay zekanın oluşturabileceği tehditleri kapsaması gerektiğini savundu.

Buterin, kafes tabanlı olarak bilinen bazı kriptografik yöntemlerin güvenliğinin de önümüzdeki iki yılda yapay zeka destekli araştırmalardan ciddi biçimde etkilenebileceğini düşünüyor. Bu değerlendirme, belirli bir cüzdanın kırıldığına ilişkin bir tespit veya saldırı takvimi içermiyor.

COINBASE UZMANINDAN KANIT İTİRAZI

Coinbase'in kriptografi sorumlusu Yehuda Lindell ise Drake'in değerlendirmesine karşı çıktı. Lindell, onlarca yıldır kullanılan eliptik eğri kriptografisinin dayandığı matematiksel varsayımların kırılacağına işaret eden herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Buterin'in geliştiricilere yönelik önerileri arasında, uygulanabildiği alanlarda hash tabanlı yöntemlerin tercih edilmesi ve diğer sistemlerde daha ihtiyatlı güvenlik parametreleri kullanılması yer aldı. Gizlilik protokollerindeki şifreli notların da blok zincirine yazılmak yerine zincir dışında iletilmesini önerdi.

Ethereum'un uzun vadeli lean yol haritasında hash tabanlı imza yöntemlerine yönelmenin gerekçelerinden birinin bu riskler olduğunu anlatan Buterin, tartışmanın kripto varlıklarla sınırlı kalmadığını belirtti. Güvenli mesajlaşma, internet sitelerine erişim ve VPN gibi hizmetlerin de kullanılan kriptografik yöntemlere bağlı olduğunu hatırlattı.