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Vitalik'ten ETH yatırımcılarına mesaj

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Vitalik'ten ETH yatırımcılarına mesaj
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Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, ETH'nin ücret yakan bir token olarak görülmesine karşı çıktı. Buterin ağın değerinin işlem ücretlerinden yakılan ETH'den çok sağlamlığa ve merkeziyetsizliğe dayandığını savundu.

Buterin X hesabından yaptığı paylaşımda Ethereum (ETH) için değer saklama aracı yaklaşımının ücret yakan token yaklaşımından "çok daha mantıklı" olduğunu yazdı. Ücret yakma modelinin hiçbir zaman göründüğü kadar güçlü olmadığını öne sürdü.

Buterin 2021'de devreye giren ve her işlem ücretinin bir kısmını yakan EIP-1559'un kalması gerektiğini söyledi. Ona göre yakım yeni ETH arzını uzun süre yüzde 10'dan az dengelese bile üzülmeye gerek yok. Buterin, "ETH'nin değeri başka bir yerden geliyor." dedi.

2026'DA YAKILAN ETH 20 BİNİ BULMADI

Buterin yıllık yakımın iskonto oranına bölünmesiyle kurulan değerleme modelinin gerçek bir taban sunmadığını savundu. Bu modelde yılda 1 milyar dolarlık yakım ve yüzde 4 iskonto oranı 25 milyar dolarlık bir taban veriyor.

Buterin'e göre 2021-2023 döneminde yakılan ETH'nin büyük kısmı kripto içi kullanımlardan geldi. Bu gelirler ETH fiyatı düştükçe azalıyor. Buterin bir NFT arazi satışında tek günde 180 milyon dolarlık ücret yakıldığını hatırlattı.

Yakım verileri de bu tabloyu gösteriyor. 2022'de yaklaşık 1,48 milyon ETH yakılmıştı. 2026'da bugüne kadar yakılan miktar 19 bin 200 ETH'de kaldı.

ŞİRKET MODELİ YILDA 700 BİN ETH GEREKTİREBİLİR

Buterin, ETH'nin yaklaşık 270 milyar dolarlık piyasa değerini yalnız yakımla açıklamanın Ethereum'u kozmetik şirketi L'Oréal'e benzeteceğini söyledi. Böyle bir modelde protokol geliştirmeye yılda yaklaşık 700 bin ETH ayrılması gerekebileceğini hesapladı. Bu tutar doğrulayıcı gelirlerini üçte iki azaltabilir.

Buterin ücretleri en üst düzeye çıkarmanın gas fiyatlarını artıracağını yazdı. Bunun gizlilik ve güvenliğe en çok ihtiyaç duyan kullanıcıları ağdan uzaklaştırabileceğini ve merkeziyetsizliği zayıflatabileceğini belirtti.

Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, Buterin'in ücretlere ürün gibi odaklanılamayacağı konusunda "kesinlikle haklı" olduğunu söyledi.

Moonrock Capital kurucusu Simon Dedic ise değer saklama yaklaşımının kurumsal yatırımcılara anlatılacak en kolay hikâye olduğunu savundu. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 5,8 değer kaybeden Ethereum 2100 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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