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Vitalik Buterin layer 2 ekosistemini yeniden şekillendiriyor

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Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Layer 2 çözümlerini ele alış biçiminde radikal bir değişikliğe gidiyor. 2025'ten itibaren yalnızca belirli merkeziyetsizlik kriterlerini karşılayan projeleri destekleyeceğini açıklayan Buterin, bu hamleyle Ethereum ekosisteminin geleceğini şekillendiriyor. Bu karar, Layer 2 çözümlerinin güvenlik ve merkeziyetsizlik açısından evrimleşmesini hızlandırabilir.

Ethereum ekosisteminde merkeziyetsizlik rüzgarları esiyor. Vitalik Buterin, Layer 2 çözümlerini değerlendirme kriterlerini sıkılaştırarak, Blockchain teknolojisinin temel değerlerine dönüş sinyali veriyor. 2025'ten itibaren yalnızca "aşama 1+" merkeziyetsizlik seviyesine ulaşan projeleri destekleyeceğini açıklayan Buterin, bu hareketiyle Layer 2 teknolojilerinin evrimini hızlandırmayı ve Ethereum'un ölçeklenme çözümlerinde yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor.

Ethereum Ölçeklenme Çözümlerinde Yeni Dönem

Vitalik Buterin, Ethereum ekosisteminde çığır açan bir karar aldı. Layer 2 teknolojilerini ele alış biçiminde köklü bir değişikliğe giden Ethereum kurucusu, 2025'ten itibaren yalnızca belirli merkeziyetsizlik kriterlerini karşılayan projeleri destekleyeceğini belirtti. Bu hamle, Blockchain dünyasında yankı uyandırdı.

Buterin'in yeni yaklaşımı, "aşama 1+" olarak adlandırılan merkeziyetsizlik seviyesini hedefliyor. Bu seviyeye göre, bir Layer 2 çözümünün kanıt sistemini geçersiz kılmak için konseyinin yüzde 75 oranında uzlaşmaya varması gerekiyor. Ayrıca kurul üyelerinin en az yüzde 26'sının rollup ekibinden bağımsız olması isteniyor.

Ethereum topluluğu içinde bu karar, güvenlik ve merkeziyetsizliği artırma yönünde önemli bir adım olarak görülüyor. Buterin, bu kriterlerin "makul ve ılımlı bir dönüm noktası" olduğunu ve Layer 2 ağlarının güvenliği için gerekli bir adım olduğunu vurguladı.

Şu an için Ethereum üzerindeki çoğu rollup tabanlı Layer 2 Blockchain ağı henüz aşama 1'e ulaşamadı. Bu aşamaya ulaşmak için hata kanıtları (fault proofs) gibi süreçlerin uygulanması gerekiyor. Mevcut durumda bu seviyeye ulaşan tek istisna, iyimser rollup olan Arbitrum olarak biliniyor.

Buterin, birkaç ZK rollup ekibinin de 2024 yılı sonuna kadar aşama 1 statüsüne ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Ethereum kurucusu, Layer 2 rollup'lar için "gösterişli çoklu imzalar" olarak nitelendirdiği basit ve daha az güvenli sistemlerden, kriptografik güvene dayalı bir çerçeveye geçişin önemini de vurguladı.

Bu gelişme, Ethereum ekosisteminin geleceği ve Layer 2 çözümlerinin evrimleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Buterin'in bu kararı, Blockchain teknolojisinin temel prensiplerinden olan merkeziyetsizlik ve güvenliği ön plana çıkararak, sektörün daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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