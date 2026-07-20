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Vietnam lisanssız kripto işlemlerine para cezası getirdi

Vietnam lisanssız kripto işlemlerine para cezası getirdi
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Vietnam, lisanssız kripto para platformlarının kullanımına idari para cezaları getiren bir kararname çıkardı. Düzenleme, ülkenin yakında devreye girecek düzenlenmiş kripto piyasasına bir yaptırım çerçevesi ekliyor.

16 Temmuz'da yayımlanan 284 sayılı kararname, lisanssız platformlar üzerinden işlem yapan yatırımcılara 50 milyon Vietnam dongu (1.900 dolar) para cezası öngörüyor. Yetkisiz kripto arzları ve ciddi kara para aklama ihlalleri için ceza ise 200 milyon donga (7.700 dolar) kadar çıkabiliyor.

Kararname ayrıca yetkililere kripto ile ilgili faaliyetleri askıya alma, lisansları iptal etme ve varlıklara el koyma yetkisi tanıyor. Düzenleme 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

İLK DÜZENLENMİŞ İŞLEMLER ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BAŞLAYABİLİR

Vietnam, yurt içi kripto borsaları için lisans başvurularını ocak ayında açmıştı. Maliye Bakan Yardımcısı Nguyen Duc Chi mayısta, piyasada ilk düzenlenmiş faaliyetlerin yılın üçüncü çeyreğinde başlayabileceğini söylemişti.

Ülke, kriptonun yaygın kullanıldığı pazarlardan biri konumunda bulunuyor. Bir blok zinciri analiz firmasının 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi'nde Vietnam dünya genelinde dördüncü sırada yer aldı. Aynı firma, Vietnamlı yatırımcıların Temmuz 2024 ile Haziran 2025 arasında 220 milyar doları aşan dijital varlık hareketi gerçekleştirdiğini tahmin etti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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