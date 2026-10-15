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VanEck Ethereum planından vazgeçti

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VanEck Ethereum planından vazgeçti
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Varlık yönetim şirketi VanEck, Lido üzerinden stake edilen Ethereum'a yatırım yapacak ETF planını rafa kaldırdı. Şirket, henüz pay satışı başlamayan fonun başvurusunu geri çekmek için SEC'ye talepte bulundu. Kararın ayrıntılı gerekçesi açıklanmadı.

VanEck Digital Assets, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu belgede, VanEck Lido Staked Ethereum ETF'nin paylarını yatırımcılara sunma planını sürdürmeyeceğini bildirdi. Talep, fonun kayıt başvurusunun yanı sıra başvuruda sonradan yapılan değişiklikleri ve eklerini de kapsıyor.

Şirket, kayıt belgesinin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu başvuru kapsamında herhangi bir pay ihraç edilmediğini veya satılmadığını belirtti. Böylece karar, işlem gören bir fonun kapatılmasını değil, piyasaya çıkmamış bir ürünün hazırlık sürecinden vazgeçilmesini ifade ediyor.

FON ETHEREUM STAKİNG ÖDÜLLERİNE ERİŞİM SAĞLAYACAKTI

Planlanan ETF, doğrudan Ethereum yerine Lido'nun stETH adlı tokenını tutacaktı. Bu token, Lido protokolü aracılığıyla Ethereum ağının işlem doğrulama sürecine yatırılan ETH'yi ve biriken staking ödüllerini temsil ediyor.

Fonun amacı, giderler düşüldükten sonra stETH'nin fiyatını izlemekti. VanEck, elinde tuttuğu stETH üzerinden staking ödülleri birikmesini de öngörüyordu. Böylece yatırımcılar, kendi cüzdanlarından staking işlemi yapmadan bu yapıya fon payları aracılığıyla erişebilecekti.

Ödüller garanti edilmiyordu. Başvuru belgelerinde Ethereum fiyatındaki değişimlerin yanı sıra akıllı sözleşme, likidite ve doğrulayıcı cezaları gibi riskler de yer alıyordu.

VANECK KARARIN NEDENİNİ AYRINTILANDIRMADI

Fon için ilk kayıt başvurusu 16 Ekim 2025'te yapılmıştı. Yaklaşık bir yıl sonra sunulan geri çekme talebinde, planlanan pay satışına devam edilmeyeceği belirtildi. Şirket, bu karara neden olan ticari veya düzenleyici bir gerekçe açıklamadı.

Talep yalnızca Lido Staked Ethereum ETF başvurusuyla ilgili bulunuyor. VanEck'in diğer kripto fonları için aynı yönde bir karar içermezken, bu ürünün yerine yeni bir fon hazırlanıp hazırlanmayacağı da açıklanmadı.

Şirket, SEC'den geri çekmenin 14 Ekim itibarıyla veya mümkün olan en erken sonraki tarihte geçerli olmasını istedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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