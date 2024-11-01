VanEck Blockchain dünyasına yatırım yapmaya devam ediyor

VanEck, Gunzilla Games'e yapılan yatırımla Web3 oyun sektöründe iddialı bir adım attı. Oyun girişimi, distopik siberpunk nişancı oyunu "Off The Grid" ile dikkatleri üzerine çekerken, VanEck bu teknolojiye olan inancını güçlü bir şekilde ifade etti. Kripto para ve Blockchain teknolojisinin oyun dünyasını nasıl dönüştürebileceği bu girişimle bir kez daha gündeme geldi.

VanEck Kripto Oyun Sektörüne Girdi

Kripto para dünyasının önde gelen yatırım şirketlerinden VanEck, Web3 oyun sektöründeki varlığını güçlendiriyor. Şirket, kısa bir süre önce Gunzilla Games'e yaptığı yeni yatırımla dikkat çekti.

Distopik siberpunk temalı "Off The Grid" oyunuyla tanınan Gunzilla Games, oyuncularına kendi kripto parası GUN token üzerinden kazanç sağlama fırsatı sunuyor. VanEck'in kripto alanındaki uzmanı Matt Maximo, kripto paraların oyun dünyasındaki deneyimi zenginleştirme ve gelir modellerini geliştirmedeki rolüne işaret etti.

2024'ün üçüncü çeyreğinde oyun sektörüne yapılan yatırımlar 517 milyon dolara ulaşırken, VanEck'in portföyünde Mart ayında yatırım yaptığı Web3 kart oyunu Parallel de bulunuyor. Parallel, NFT teknolojisini kullanarak takas edilebilir kartlarla yenilikçi bir oyun deneyimi vadediyor. Bu yatırımda Solana Ventures ve Coinbase Temel Ekosistem Fonu gibi sektörün güçlü isimleri de yer aldı.

Steam'in eşler arası oyun pazarının 32 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştığını hatırlatan Maximo, Blockchain teknolojisinin oyun içi öğeler konusunda daha şeffaf ve kontrollü bir sistem sunduğunu vurguladı.

Avalanche alt ağında "GUNZ" adıyla faaliyet gösteren Off The Grid'in pazaryerinde, oyuncular kazandıkları GUN tokenlarıyla oyun içi öğelerin kilidini açabiliyor ve bu öğeleri Web3 cüzdanlarında saklayabiliyor.

Oyunun yaratıcı sürecinde Altered Carbon'un yazarı Richard Morgan ve ünlü yönetmen Neill Blomkamp ile iş birliği yapan Gunzilla Games, VanEck'in 2022'de kurduğu Dijital Varlık Alfa Fonu'nun da yatırım portföyüne katılmış oldu.