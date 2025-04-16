USDT Nasıl Alınır? Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım USDT Satın Alma Rehberi

1. Kripto Borsası Hesabı Oluşturun

Henüz hesabınız yoksa seçtiğiniz bir kripto para borsasına kayıt olarak işe başlayın.

Resmi web sitesine gidin ya da mobil uygulamayı Google Play veya App Store'dan indirin. Uygulama mağazanızda görünmüyorsa sitenin en altındaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ana sayfadaki "Kayıt Ol" butonuna tıklayın. E-posta adresinizi ya da telefon numaranızı girin, güçlü bir şifre oluşturun. Borsa size bir doğrulama kodu gönderecek. Bu kodu girerek üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

2. Kimlik Doğrulaması Yapın (KYC)

Hesabınızı oluşturduktan sonra, kimlik doğrulama sürecini tamamlamanız gerekiyor. Bu işlem zorunlu ve platformun temel özelliklerini (P2P işlemleri, itibari para ile alım vb.) kullanabilmeniz için şart.

Profil ikonuna tıklayın, "Ayarlar" bölümünden "Kimlik Doğrulama"ya girin.

Geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yüklemeniz ve bir selfie çekmeniz isteniyor.

Belgeleri gönderdikten sonra sistem kısa sürede onay veriyor. Onay geldikten sonra para yatırabilir ve işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

3. USDT Satın Alma İşlemi

Ana sayfadan "Kripto Al" sekmesine tıklayarak aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

• Kredi veya Banka Kartıyla Satın Al

Yerel para biriminizi seçin, almak istediğiniz miktarı girin ve USDT'yi işaretleyin. Kart bilgilerinizi girerek işlemi tamamlayın.

Ödeme onaylandıktan sonra USDT bakiyeniz "Varlıklar" bölümünde görünecektir.

• Borsanın P2P Üzerinden Satın Al

Doğrulanmış satıcılardan birini seçin, tutarı belirleyin ve satıcının ödeme talimatlarını izleyin.

Nakit, banka transferi ya da mobil cüzdan gibi birçok ödeme seçeneği mevcut.

Ödeme onaylandığında USDT cüzdanınıza aktarılır. Güncel bakiyenizi "Varlıklar" bölümünden görebilirsiniz.

USDT Satın Almanın Alternatif Yolları

USDT'yi sadece borsa üzerinden değil, birçok farklı yöntemle de alabilirsiniz.

En doğrudan yöntem, Tether şirketinden (Tether Limited Inc.) satın almaktır. Ancak merkezi borsalar (CEX) da genellikle Amerikan doları ile doğrudan USDT işlem çiftleri sunar. Merkeziyetsiz borsalarda (DEX) ise çeşitli altcoinlerle takas yapılabilir.

Yatırımcılar, özellikle kar aldıktan sonra varlıklarını sabit kripto paralara geçirerek değerlerini korumayı tercih eder. Fiat paraya dönmek yerine zincir üstünde sabit coin'e geçmek, özellikle büyük yatırımcılar (balinalar) arasında yaygın.

Merkezi borsalar ise, zincir üzerindeki yüksek işlem ücretleri olmadan işlem yapmayı sağladığı için yeni kullanıcılar açısından daha avantajlıdır.