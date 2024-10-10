USDC ödemeleri yeniden Stripe platformunda

Stripe'ın bu kararı, kripto para sektöründeki son gelişmelerin bir yansıması olarak görülüyor. 2018'de Bitcoin (BTC) desteğini sonlandıran şirket, stablecoinlerin artan popülaritesi ve Blockchain teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte stratejisini yeniden şekillendirdi. Bu hamle, kripto ödemelerinin geleneksel finans dünyasıyla nasıl bütünleşebileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Stripe'ın USDC Desteği Blockchain Adaptasyonunu Hızlandırıyor

Ödeme işleme devi Stripe, ABD işletmeleri için kripto ödemelerini yeniden tanıttı. Şirket, yatırımcıların Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) ağları üzerinden USD Coin (USDC) kabul etmesine olanak tanıdı.

Bu gelişme, Stripe'ın kripto para dünyasındaki konumunu yeniden güçlendiriyor. Şirket, 2014 yılında Bitcoin ödeme desteği sunan ilk büyük ödeme şirketi olmuştu. Ancak bu özellik, 2018 yılında uzun onay süreleri, yüksek ücretler ve fiyat volatilitesi nedeniyle azalan talep gerekçesiyle sonlandırılmıştı.

Stripe yetkilisi Jeff Weinstein, yaptığı açıklamada ABD işletmelerinin artık 150'den fazla ülkedeki müşterilerden stablecoin ile ödeme kabul edebileceğini ve tüccarların dolar alacağını belirtti. Entegrasyonun, ödeme işlemi, öğeler veya ödeme niyetleri ile çalıştığını ve yakında şirketin abonelik özelliği için de geçerli olacağını ekledi.

USDC ihraççısı Circle CEO'su Jeremy Allaire, bu gelişmeyi "çok heyecan verici" olarak nitelendirdi. Allaire, Stripe ürünlerinde USDC ödemelerinin ABD'deki işletmeler için resmi olarak lansman ve destek aşamasında olduğunu vurguladı.

Stripe başlangıçta ABD'de USDC ödemelerini bu yaz devreye almayı planlamıştı. Ancak bazı gecikmelerle karşılaştı Weinstein, "'Bu yaz geliyor' dediğimizde, San Francisco yazını kastettik; bu Ekim demek." açıklamasını yaptı. Ayrıca gelecekte daha fazla ülke için desteğin etkinleştirileceğini sözlerine ekledi.

Son gelişmeler, Blockchain teknolojisinin ödeme sektöründeki potansiyelini bir kez daha vurguluyor. Stripe gibi büyük ödeme devlerinin kripto ödemelerine yönelik adımları, dijital para birimlerinin günlük ticari işlemlerde daha yaygın kullanımının önünü açabilir.