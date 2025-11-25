Haberler

Upbit'in sahibi Dunamu Nasdaq yolcusu

Güncelleme:
Güney Kore'nin lider kripto para borsası Upbit'in çatı şirketi Dunamu, teknoloji devi Naver ile birleşmesinin ardından Nasdaq'ta halka arz planlıyor. Bu hamle, ABD'li yatırımcılara Kore pazarına erişim imkânı sunacak.

Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Upbit'in ana şirketi Dunamu, yerel teknoloji devi Naver ile birleşme sürecini tamamladıktan sonra rotasını ABD borsalarına çevirdi. Seul merkezli kaynaklar, şirketin teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinde halka arz gerçekleştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Birleşme Planları Sonrasında Stablecoin Hamlesi

Yerel kaynaklara göre Dunamu ve Naver, çarşamba günü birleşmeyi onaylamak üzere ayrı ayrı yönetim kurulu toplantıları düzenleyecek. Kurullardan onay çıkması hâlinde, her iki şirketin CEO'su perşembe günü birleşme sonrası yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte 2,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan Upbit, ağustos ayında halka arz olan ABD merkezli rakibi Bullish ile benzer bir performans sergiliyor. Dunamu'nun olası halka arzı, Wall Street yatırımcılarına Güney Kore'nin hareketli kripto piyasasına doğrudan erişim fırsatı tanıyacak.

Eylül ayında yerel basına yansıyan bilgilere göre Naver'in finans teknolojileri kolu Naver Financial, hisse takası yoluyla Dunamu'yu iştiraki hâline getirmeyi planlıyor. Güney Kore'nin Google'ı olarak nitelendirilen Naver; arama motoru, harita ve mobil ödeme hizmetleri sunuyor. Şirket ayrıca, Güney Kore'nin won destekli dijital varlıklara yeşil ışık yakmasıyla birlikte yerel para birimine endeksli bir stablecoin projesi başlatmayı hedefliyor. Düzenleyici kurumların, ülkenin en büyük kripto borsası ile ödeme sağlayıcısının birleşmesinin tekel oluşturup oluşturmayacağını incelemesi bekleniyor.

Burak KÖSE
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
