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Trump: Kripto şirketimdeki yatırımından haberim yok

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Trump: Kripto şirketimdeki yatırımından haberim yok
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ABD Başkanı Donald Trump ailesinin kripto şirketine Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen 500 milyon dolarlık ortaklık gündeme geldi. Başkan Trump şirketi oğullarının yönettiğini söyledi. Senato'daki Demokratlar da Trump bağlantılı kripto şirketlerinden belge istemek için 4 Ocak'a kadar süre verdi.

Abd Başkanı Donald Trump 8 Kasım'da yayımlanan bir televizyon röportajında ailesinin kripto şirketi World Liberty Financial'daki (WLF) yabancı yatırımla ilgili soruları yanıtladı. Trump, Biden ailesi için dile getirdiği yolsuzluk eleştirilerinin kendi şirketi için neden geçerli olmadığı sorusuna "Çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

Trump payını neden elden çıkarmadığı sorusuna da "Şirketi oğullarım yönetiyor" karşılığını verdi. Yabancı yatırımcıların siyasi nüfuz satın aldıklarını düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise "Bilmiyorum" dedi.

BAE'DEN 500 MİLYON DOLARLIK ORTAKLIK

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan'a bağlı Aryam Investment, WLF'nin yüzde 49'unu 500 milyon dolara almayı kabul etmişti. Anlaşma Trump'ın Ocak 2025'teki yemin töreninden dört gün önce imzalanmıştı ve şirket adına imzayı Eric Trump atmıştı.

Şirket sözcüsü Trump'ın ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un anlaşmaya hiçbir şekilde dahil olmadığını açıklamıştı. Demokrat Senatör Chris Murphy ise şubat ayında bu düzenlemenin "potansiyel olarak suç teşkil eden bir davranış" olabileceğini söylemişti.

Trump ve bazı aile üyeleriyle bağlantılı DT Marks DEFI LLC WLF'nin holding şirketinin yaklaşık yüzde 38'ini elinde tutuyor. WLFI token satışlarından elde edilen net gelirin yüzde 75'ini alma hakkı da bu şirkette bulunuyor. WLF'nin açıklamalarında ise Trump ailesinden kimsenin yönetici ya da çalışan olmadığı belirtiliyor.

SENATO'DAN 4 OCAK SÜRESİ

Senato Daimi Soruşturma Alt Komitesi'nin yeni başkanı olması beklenen Demokrat Senatör Richard Blumenthal kripto şirketlerinden istediği belgeler için 4 Ocak 2027'ye kadar süre verdi. Blumenthal'ın mektupları WLF'ye, TRUMP memecoinini çıkaran Fight Fight Fight LLC'ye, Tether'a ve Binance'e gönderildi.

Blumenthal Trump'ın kripto girişimlerindeki olası çıkar çatışmalarına yönelik incelemeyi Mayıs 2025'te başlatmıştı. Senatör bu şirketlerin yetkililerin etik kurallarını aşmasına yardım ediyor ve yabancı hükümetlerden para kabul ediyor olabileceğine dair haberlere dikkat çekiyor.

Mektuplarda şirketlerden belgeleri 30 Kasım'dan itibaren göndermeye başlamaları istendi. 4 Ocak süresi Demokratların Senato'nun kontrolünü devralmasından bir gün sonraya denk geliyor. Blumenthal süreye uyulmazsa "uyumu sağlamak için alternatif önlemlerin" değerlendirileceği uyarısında bulundu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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