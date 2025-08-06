Trump kripto ayrımcılığına son veriyor

Trump kripto ayrımcılığına son veriyor
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ABD Başkanı Donald Trump, kripto para şirketlerini finansal hizmetlerden koparan bankacılık yasağı uygulamalarına son verecek kararname imzalamaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'a göre taslak metin, bankaları para cezasıyla tehdit ediyor ve düzenleyicileri yasa ihlali araştırması yapmaya yönlendiriyor. Kararname bu hafta imzalanabilir.

Trump yönetimi, kripto para dünyasının en büyük sorunlarından biri olan 'finansal hizmet reddi' konusuna köklü bir çözüm getirmeye hazırlanıyor. Biden döneminde "Operation Choke Point 2.0" olarak adlandırılan sistemli baskı girişimi, çok sayıda kripto kuruluşunu bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakmıştı.

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Wall Street Journal'ın ulaştığı bilgilere göre kararname taslağı finansal kurumlara karşı oldukça sert tedbirler içeriyor. Taslak, düzenleyici otoriteleri bankaların eşit kredi fırsatı yasası, tekelleşme karşıtı yasaları veya tüketici finansal koruma yasalarını ihlal edip etmediğini araştırmaya yönlendiriyor.

Amerikan denetim otoriteleri, Trump yönetimi altında bankaların müşteri ilişkilerini değerlendirirken "itibar riskini" hesaplamayı bırakacaklarına güvence sağladılar. Bu değişiklik, kripto endüstrisinin uzun süredir beklediği bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda bankalar, federal eylemi önlemek amacıyla politikalarını güncelledikleri ve Cumhuriyetçi başsavcılarla görüştükleri bildiriliyor. Bu toplantılarda bankalar, siyasi bağlılığa dayalı ayrımcılık yapmadıklarını işaret ettiler.

Trump'ın ikinci en büyük oğlu Eric Trump, geçtiğimiz nisan ayında yaşadığı mağduriyetini dile getirmişti. Eric Trump, "Babamın siyasette olması dışında kesinlikle hiçbir nedeni olmayan her banka bizi iptal etmeye başlayana kadar kripto dünyasına düşeceğimi hiç düşünmemiştim." diyerek kişisel deneyimini paylaşmıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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