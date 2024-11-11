Trump'ın World Liberty Financial (WLFI) coin güncel fiyatı ne kadar? Seçim sonrası yükseldi mi?

Donald Trump'ın World Liberty Financial kripto projesi, ABD başkanlık seçimlerindeki zaferine rağmen zor günlerden geçiyor.

World Liberty Financial (WLFI) coin güncel fiyatı ne kadar?

Projenin web sitesindeki veriler, World Liberty Financial'ın (WLFI) 30 milyon dolar değerinde 2 milyar token satma hedefine ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Başlangıçta proje yaklaşık 300 milyon dolar değerinde 18,92 milyar token satmayı hedefliyordu.

Şimdiye kadar World Liberty Financial 1,08 milyar token satarak 16,2 milyon dolar topladı; yani hedefine ulaşmak için önünde uzun bir yol var. Poodlana ve Bitcoin Dogs gibi daha düşük profilli tokenlar daha kısa sürelerde daha fazla fon topladığı için bu durum oldukça dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

WLFI token satışının iyi gitmemesinin olası bir nedeni, daha önce vurgulanan "red flag"ler olarak görülüyor.

İlk olarak, golden paper'a göre, token sahiplerinin herhangi bir kar paylaşımı ayrıcalığından ziyade yalnızca WLFI fiyat hareketlerinden faydalanması bekleniyor. Bunun yerine, net protokol gelirlerinin yüzde 75'i Trump tarafından kontrol edilen bir şirket olan DT Marks DEFI LLC'ye gidecek ve bu şirket de 22,5 milyar WLFI token alacak. Kalan yüzde 25 ise 7,5 milyar WLFI token alacak olan WC Digital Fi'ye gidecek.

İkinci olarak, World Liberty Financial'ın ekibi yalnızca iki ana üyeden oluşuyor: Chase Herro ve Zak Folkman. Her ikisi de daha önce önemli yatırımcı kayıplarına yol açan başarısız bir DeFi protokolü olan Dough Financial'da yer aldı. Diğer üst düzey isimler ise Trump'ın oğulları Eric, Donald Jr. ve Barron.

Üçüncüsü, WLFI token satışı da Galaxy Digital'in bir protokolden ziyade bir fikir olduğu uyarısının ardından düşük performans gösterdi. Analizlerinde ayrıca, token'ın var olmayan bir proje için değer tahakkuku olmadığını belirtmişlerdir.

Öte yandan, birçok ön satış tokenı bu yıl iyi bir performans göstermedi ve çoğu airdrop'tan birkaç gün sonra keskin bir düşüş yaşadı.

World Liberty Financial nedir?

"Gold paper"a göre World Liberty Financial, Trump'ın kendisinden ilham alan merkezi olmayan bir finans ağıdır. Projenin amacı, ABD dolarının küresel statüsünü güçlendirirken finansal varlıklara erişimi demokratikleştirmektir.

Platform, kullanıcıların öncelikle Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi ABD doları bazlı sabit coinlerde tasarruf etmelerini ve borç almalarını sağlayacaktır. Ayrıca platformda kullanılacak kendi stablecoin'ini de çıkarmayı planlıyor.

World Liberty Financial, şu anda önemli bir pazar payına sahip olan AAVE, Compound ve JustLend gibi yerleşik DeFi ağlarıyla rekabet edecek. WLFI tokenı platforma güç verecek ve sahiplerinin WLF Protokolü üzerinde oy kullanmasına olanak tanıyarak yönetişim için kullanılacaktır.