Trump'ın tokenı çakıldı: Kurtarma için dev fon

ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi memecoin'inin ihraççısı Fight Fight Fight LLC, token fiyatını desteklemek amacıyla 200 milyon dolarlık hazine oluşturmak için fon toplama çalışmalarına başladı. Şirketin lideri Bill Zanker öncülüğünde yürütülen bu çaba, tokenin ocak ayındaki 75 dolarlık zirvesinden yaklaşık 7,5 dolara gerilemesini tersine çevirmeyi hedefliyor. Piyasa kaynaklarına göre fon miktarı 1 milyar dolara ulaşabilir ancak anlaşma henüz erken aşamada.

Trump ile Bağlantılı Memecoin Yüzde 90 Düştü

Trump'a yakın iş insanı Bill Zanker'in yönettiği Fight Fight Fight LLC, Trump'ın memecoin projesine yönelik sermaye arayışını başlattı. Piyasa kaynaklarına göre hedeflenen 200 milyon dolarlık fonun, token geri alım programı ve piyasa istikrarı için kullanılacağı belirtiliyor. Görüşmeler henüz erken aşamada olsa da toplam tutarın 1 milyar dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Trump'a bağlı memecoin, ocak ayında 75 dolar seviyesinden işlem görürken şu anda yaklaşık 8 dolara gerilemiş durumda. Son bir ayda yüzde 10'dan fazla düşen token, yatırımcı güvenini yeniden kazanmakta zorlanıyor.

Veri platformu Messari'ye göre Trump token arzının yüzde 35'i şu anda dolaşımda bulunuyor ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Kalan yüzde 65'lik kısım ise Trump'a bağlı kuruluşların elinde tutuluyor ve belirli bir takvime göre kilitleri açılıyor.

Mayıs ayında Trump, memecoin sahipleriyle düzenlenen özel bir akşam yemeğine katılmıştı. 220 davetlinin bulunduğu etkinlikte, Tron kurucusu Justin Sun da yer almıştı. Ancak dışarıda toplanan yaklaşık 100 protestocu, etkinliği "siyasi çıkar için kripto istismarı" olarak nitelendirmişti.

Yemeğin ardından, 35 Kongre üyesi Adalet Bakanlığına mektup göndererek etkinliğin rüşvet yasalarını veya ABD Anayasası'nı ihlal edip etmediğinin araştırılmasını talep etti. Trump'ın konuşma yaptığı kürsüde resmi başkanlık mührünün yer alması da tartışma yarattı.

Fight Fight Fight LLC'nin planı henüz taslak aşamasında olsa da Trump bağlantılı diğer girişimler bu stratejiyi uygulamaya başladı. Ağustos ayında ALT5 Sigma Corporation, 200 milyon hisse satışıyla 1,5 milyar dolar toplamayı ve bu fonu World Liberty Financial hazinesi için kullanmayı açıkladı.

Eylül ayında ise World Liberty Financial (WLFI) yatırımcılarının yüzde 99'u token yakım programını onayladı. Bu program kapsamında, WLFI'nin yönettiği likidite havuzlarından elde edilen gelirler, token geri alımı ve yakım işlemleri için kullanılacak.

Trump ekibine yakın kaynaklara göre, benzer bir yakım ve geri alım planı Fight Fight Fight tokenları için de değerlendiriliyor. Trump'ın memecoin projesine yönelik tartışmalar sürerken, yeni fon girişimleri piyasada siyasi ve finansal çıkar ilişkilerinin daha fazla sorgulanmasına yol açıyor.