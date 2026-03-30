Trump'ın Bitcoin şirketi senato radarına girdi

Warren'ın Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e gönderdiği mektupta, Bitmain'in ABD ulusal güvenliğine yönelik olası riskleri ve bakanlığın bu konuda attığı adımlar sorgulandı. Mektup, "Kırmızı Gün Batımı Operasyonu" olarak bilinen ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen federal soruşturmanın arka planında şekilleniyor.

TRUMP AİLESİNİN BİTMAİN'DEN 16 BİN CİHAZ SATIN ALIMI SORGUYA AÇILDI

Kasım 2025'te kamuoyuna yansıyan soruşturma kapsamında araştırmacılar, Bitmain'in ASIC makinelerinin uzaktan manipüle edilip edilemeyeceğini ve ABD elektrik şebekesinin bu cihazlar aracılığıyla sekteye uğratılıp uğratılamayacağını inceledi. Soruşturma, Biden döneminde başlayan ve Trump yönetiminin ilk aylarında süren Ulusal Güvenlik Konseyi görüşmeleriyle paralel yürütüldü.

Mayıs 2024'te gerçekleştirilen federal denetim, ABD askeri üssü yakınlarına konuşlandırılmış Bitmain ekipmanlarında "ulusal güvenlik kaygıları" tespit etmişti. Senato İstihbarat Komitesi raporu ise söz konusu cihazların "rahatsız edici güvenlik açıkları" barındırdığını ve Çin'den manipüle edilebileceğini ortaya koydu. Bitmain iddiaları kesinlikle reddetti. ABD mevzuatına tam uyum sağladığını ve ulusal güvenliği tehdit edecek hiçbir faaliyette bulunmadığını açıkladı.

Warren'ın mektubunda öne çıkan kritik bir diğer nokta ise Trump ailesinin Bitmain ile doğrudan ticari ilişkisi. Eric Trump ve Donald Trump Jr. öncülüğünde kurulan American Bitcoin şirketi, köklü madenci Hut 8 ile oluşturduğu ortak girişim çerçevesinde Ağustos 2025'te Bitmain'den 16 bin ASIC cihazı satın aldı. SEC bildirimine göre bu alım 314 milyon dolara mal oldu.

Şirket o tarihten bu yana filosunu hızla büyüttü. American Bitcoin bu ay yaptığı açıklamada 11.298 ek ASIC satın aldığını duyurdu; böylece toplam makine sayısı yaklaşık 89.242'ye ulaşırken hash gücü 28,1 EH/s'yi aştı. Şirketin hazinesinde ise güncel fiyatlarla yaklaşık 462 milyon dolar değerinde 6.900 Bitcoin bulunuyor.

Warren mektubunda, "Trump ailesiyle ticari bağı olan firmaların etkisinden Ticaret Bakanlığı'nın ulusal güvenlik kararlarını nasıl koruyacağını" sordu ve siyasi bağlantılı kripto çıkarlarının özel muamele görmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu hamle, senatörün Trump yönetiminin kripto politikalarındaki çıkar çatışmalarına yönelik süregelen baskısının bir parçası. Warren, Mart 2025'te kripto danışmanı David Sacks'tan mali açıklamalar talep etmiş, ardından GENIUS stablecoin tasarısındaki açıklar gerekçesiyle Hazine Bakanlığı'nı da uyarmıştı.

Senatör azınlık partisinden olduğu için Ticaret Bakanlığı'nı yanıt vermeye zorlayacak bir yasal mekanizma bulunmuyor. Bakanlık konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.