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Trump DeFi projesiyle kripto piyasalarını tedirgin ediyor

Trump DeFi projesiyle kripto piyasalarını tedirgin ediyor
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Donald Trump'ın yeni DeFi projesi World Liberty Financial (WLFI), kripto dünyasında tartışma yarattı. Seçim kampanyası sırasında başlatılan bu girişim, Trump'ın adaylığına zarar verebilecek riski taşıyor. Uzmanlar, projenin zamanlaması ve yapısı konusunda endişelerini dile getiriyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto dünyasına adım atması, beklenmedik sonuçlar yaratabilir. World Liberty Financial (WLFI) adlı DeFi projesi, sektör uzmanları tarafından eleştiriliyor. Projenin, Trump'ın seçim kampanyasına ve kripto sektörünün imajına zarar verebileceğini iddia ediliyor.

Trump'ın Blockchain Atağı Uzmanları İkiye Böldü

Donald Trump'ın World Liberty Financial (WLFI) ile kripto dünyasına adım atması, sektörde şok etkisi yarattı. Bu DeFi projesi, Trump'ın başkanlık yarışını etkileyebilecek bir girişim olarak görülüyor. Kripto uzmanları, projenin olası sonuçlarını analiz ediyor.

WLFI projesinin Trump'ın başkanlık yarışına etkisi konusunda endişeler bulunuyor. Castle Island Ventures kurucu ortağı Nic Carter, projenin Trump'ın kampanyası için "gereksiz bir sorun" olabileceğini ve hatta "büyük bir utanç kaynağı ve yasal sorun" doğurabileceğini öne sürüyor.

Trump'ın eski Beyaz Saray iletişim direktörü Anthony Scaramucci ise WLFI'nin Trump'ın kampanyasına olumsuz dikkat çekeceğini ancak bunun seçim sonucunu etkileyecek düzeyde olmayacağını düşünüyor. Scaramucci, projenin zamanlamasının kasıtlı olduğunu ve Trump'ın kazanması durumunda "projeyi yasal incelemeden koruyacağını" belirtiyor.

Kripto piyasası bağlamında en önemli kaygı, WLFI'nin sektörün imajına ve yasal düzenlemeler için harcanan çabalara zarar verebilme olasılığıdır. Scaramucci projenin "bireysel yatırımcılar için beklenen bir değer yükseltme ve düşme durumu" olduğunu söylüyor ve token yapısının kurucu ekip lehine ağır bastığını iddia ediyor.

Öte yandan DeFi.Gold kurucu ortağı David Nikzad, Trump'ın kripto alanındaki girişimlerinin sektöre olumlu etkisi olabileceğini savunuyor. Nikzad "Trump'ın cesur stratejileri her zaman kalıpları kırmakla ilgili olmuştur ve bu durumda, yeni kullanıcılar ve dikkat çekerek DeFi'yi meşrulaştırmaya yardımcı olabilir." şeklinde görüş bildiriyor.

Trump'ın güçlü markalaşma yeteneği ve geniş kitlelere ulaşma becerisi, bu teknolojilerin ana akıma taşınmasına yardımcı olabilir. Ancak pazarlama yaklaşımı eleştirilere maruz kalsa da bunun kripto sektöründe veya ABD siyasi ortamında alışılmadık bir durum olmadığı belirtiliyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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