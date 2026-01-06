Haberler

Tom Lee yönetimindeki BitMine'dan dev Ethereum hamlesi

Tom Lee yönetimindeki BitMine'dan dev Ethereum hamlesi
Güncelleme:
Ünlü analist Tom Lee'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BitMine Immersion, son haftalık alımlarıyla Ethereum (ETH) pozisyonunu genişleterek toplam kripto ve nakit varlıklarını 14,2 milyar dolara çıkardı.

Şirket, son yaptığı açıklamada 29 Aralık'taki son güncellemesinden bu yana 32.977 ETH satın aldığını duyurdu. Ortalama alım fiyatı açıklanmasa da mevcut fiyatlarla bu son alımın değeri yaklaşık 104 milyon dolara karşılık geliyor. BitMine'ın toplam Ethereum varlıkları 4.143.502 ETH'ye ulaştı ve bu miktar güncel fiyatlarla yaklaşık 13 milyar dolar değerinde.

ETHEREUM ARZ PAYI YÜZDE 3,43'E YÜKSELDİ

4 Ocak itibarıyla şirketin portföyünde Ethereum dışında 192 Bitcoin (BTC) (17,8 milyon dolar), WLD hazine şirketi Eightco'da 25 milyon dolarlık hisse ve 915 milyon dolar nakit bulunuyor. BitMine'ın Ethereum varlıkları, yaklaşık 120,7 milyon ETH olan dolaşımdaki arzın yüzde 3,43'üne denk geliyor. Şirketin stake ettiği Ethereum miktarı ise geçen haftaya kıyasla 250.592 ETH artarak 659.219 ETH'ye çıktı.

SER verilerine göre BitMine, en büyük Ethereum hazine şirketi konumunda. Joe Lubin'in SharpLink'i yaklaşık 863.021 ETH ve The Ether Machine 496.712 ETH ile sıralamada arkasından geliyor. Genel kripto hazine şirketleri sıralamasında ise BitMine, Michael Saylor'ın liderliğindeki Strategy'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Strategy, son alım duyurusunun ardından toplam 673.783 BTC (63 milyar dolar) ile Bitcoin'in 21 milyon adetlik toplam arzının yüzde 3'ünden fazlasına sahip.

HEDEF DOLAŞIMDAKI ARZIN YÜZDE 5'İ

Ark Invest'ten Cathie Wood, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG ve Galaxy Digital gibi kurumsal yatırımcıların desteğiyle hareket eden BitMine, dolaşımdaki Ethereum arzının yüzde 5'ini edinmeyi hedefliyor. Bu oran mevcut değerlerle yaklaşık 6,04 milyon ETH'ye karşılık geliyor.

Alım duyurusu, daha geniş kripto piyasasındaki rallinin etkisiyle ETH'nin geçen hafta yüzde 7,8 toparlanmasının ardından geldi. Tom Lee, konu hakkındaki açıklamasında, "ABD hükümetinin kriptoya verdiği destek, Wall Street'in stablecoin ve tokenizasyonu kucaklaması, yapay zekanın karmaşıklaştığı bir dünyada kimlik doğrulama ve kaynak ispatına artan ihtiyaç ve genç nesiller arasında kriptonun yükselen benimsenmesi gibi çoklu rüzgarlar göz önüne alındığında, 2026'da Ethereum için beklentilerimiz oldukça olumlu." ifadelerini kullandı.

Lee, 2025'te emtia ve değerli metallerdeki yükselişin, genellikle metal fiyatlarını takip eden kripto fiyatları için 2026'da olumlu bir işaret olduğunu da vurguladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
500

