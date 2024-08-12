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Three Arrows Capital ve TerraForm Labs arasında milyar dolarlık dava

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2022 yılında yaşanan kripto para çöküşü, Three Arrows Capital'in TerraForm Labs'a açtığı 1,3 milyar dolarlık dava ile yeni bir boyut kazandı. Şirket, Luna ve TerraUSD yatırımlarının çöküşünde TerraForm'un manipülatif eylemlerini suçluyor.

Kripto para piyasasının 2022 yılındaki çöküşünün ardından hukuki süreçler hız kazanıyor. İflas eden yatırım devi Three Arrows Capital, TerraForm Labs ve kurucusu Do Kwon'dan 1,3 milyar dolar talep ediyor. Bu dava, kripto sektöründeki manipülasyon iddialarını ve büyük kayıpların ardındaki nedenleri mercek altına alıyor.

Three Arrows'dan TerraForm Labs'a Milyarlık Dava Hamlesi

Kripto para piyasasında 2022 yılında yaşanan büyük çalkantının ardından, yeni bir hukuki süreç başladı. İflas etmiş yatırım fonu Three Arrows Capital, TerraForm Labs ve kurucusu Do Kwon'dan 1,3 milyar dolar talep ediyor.

Three Arrows Capital'ın tasfiye memurları, TerraForm Labs Pte.'ye karşı açtıkları davada, şirketin Luna ve TerraUSD kripto paralarına yatırım yapmaya teşvik edildiğini öne sürüyor. Yetkililerin iddialarına göre TerraForm Labs bu süreçte piyasa manipülasyonu yaparak token değerlerini yapay olarak şişirdi.

Bir zamanların gözde hedge fonu olan Three Arrows Capital, 2022'deki kripto çöküşünün kurbanlarından biri olmuştu. Şirketin alacaklılarına ödeme yapabilmek için İngiliz Virgin Adaları'nda bir mahkeme, Teneo firmasından tasfiye memurları atadı.

Mahkeme belgelerine göre Three Arrows Capital Ocak 2022'de 1 milyar dolarlık bir anlaşmanın parçası olarak 190 milyon dolarlık Luna satın aldı. TerraUSD'nin çöküşüyle birlikte Luna'nın değeri de hızla düştü. Nisan 2022 sonunda 462 milyon dolar değerindeki Luna yatırımı, Mayıs ortasında sadece 2.700 dolara kadar geriledi.

Bu olayların Three Arrows Capital'ı nasıl etkilediği açıkça görülüyor. Şirketin diğer dijital varlıklarının değeri de aynı dönemde 858 milyon dolar azaldı. Tasfiye memurları, bu kayıpların TerraForm Labs'in eylemleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu iddia etti.

Öte yandan, TerraForm Labs ve kurucusu Do Kwon'un başı hukuki sorunlarla dertte. Do Kwon, bu yılın Nisan ayında bir ABD mahkemesinde dolandırıcılıktan suçlu bulundu. Kwon, geçen yıl Karadağ'da tutuklandı ve yakın zamanda Güney Kore'ye iade edilmesine karar verildi. Daha sonrasında Karadağ'da bir mahkeme Kwon'un Güney Kore'ye iade edilmesi kararının askıya aldı. Alınan son kararla birlikte Kwon'un hangi ülkeye iade edileceği konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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