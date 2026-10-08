Tether'den yeni stablecoin hazırlığı

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USDT'nin ihraççısı Tether'in duyurduğu mutabakat, Kazakistan'da dijital finans altyapısı geliştirmeyi amaçlıyor. Kazakistan Merkez Bankası ve Alatau şehir yönetiminin katıldığı çalışmada, yerel para birimine bağlı bir dijital varlığın hangi alanlarda kullanılabileceği incelenecek. Henüz yeni bir stablecoin için ihraç tarihi açıklanmadı.

TENGEYE BAĞLI TOKEN İÇİN PİLOT HAZIRLANACAK

İlk aşamada farklı ülkelerdeki stablecoin ihraç modelleri değerlendirilecek ve Kazakistan'a uygun kullanım alanları belirlenecek. Ardından değeri tengeye bağlı olacak stablecoin için bir model ve pilot uygulama önerisi hazırlanacak. Anlaşma, bu hazırlık sürecinin çerçevesini çiziyor.

Stablecoinler, değerini bir para birimi veya başka bir varlığa bağlı tutmayı amaçlayan kripto varlıklar olarak kullanılıyor. Kazakistan'daki çalışmanın odağında ülkenin kendi para birimi bulunuyor. Tasarlanan tokenın hangi blok zincirinde çıkarılacağı ve rezervlerinin nasıl yönetileceği ise duyuruda belirtilmedi.

Kazakistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Binur Zhalenov, uluslararası stablecoin ve varlık tokenleştirme uygulamalarını ayrıntılı biçimde incelemek istediklerini belirtti. Zhalenov, finansal istikrarın, işlemlerde şeffaflığın ve yatırımcıların korunmasının merkez bankasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

ALATAU'DA VARLIKLARIN TOKENLEŞTİRİLMESİ DENENECEK

İş birliğinin diğer ayağını, gerçek dünya varlıklarının dijital tokenlarla temsil edilmesi oluşturuyor. Taraflar önce tokenleştirmeye uygun varlık gruplarını belirleyecek, ardından bir model geliştirerek Alatau'da pilot proje yürütecek.

Bu süreçte Tether'in tokenleştirme platformu Hadron'un kullanılması da değerlendirilecek. Açıklamada hangi varlıkların pilot uygulamaya alınacağı belirtilmedi. Alatau yönetimi, kentin özel hukuki rejimi kapsamında kamu yönetimi ve düzenleme çalışmalarından sorumlu kurum olarak projede yer alıyor.

Teknik çalışmalara eğitim programları da eşlik edecek. Merkez bankası ve ilgili kamu kurumlarının uzmanlarına yönelik atölye ve seminerlerde stablecoin ihracı, rezerv yönetimi ve gerçek dünya varlıklarının dağıtık defter teknolojisiyle tokenleştirilmesi ele alınacak.