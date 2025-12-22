Haberler

Tether yöneticileri Northern Data madencilik kolunu satın aldı

Tether yöneticileri Northern Data madencilik kolunu satın aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tether destekli Northern Data, Bitcoin madencilik iştiraki Peak Mining'i 200 milyon dolara sattı. Peak Mining'i satın alanların Tether yöneticileriyle bağlantılı olmasıysa soru işaretleri yarattı.

Alman yapay zeka ve veri merkezi şirketi Northern Data, bünyesindeki Bitcoin madencilik iştiraki Peak Mining'i elden çıkardı. Şirketin bu satışı 200 milyon dolar karşılığında gerçekleştirdiği ve alıcı şirketlerin doğrudan Tether üst düzey yöneticileri tarafından kontrol edildiği ortaya çıktı. İşlem, kurumsal şeffaflık ve ilişkili taraf işlemleri konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

DÜZENLEME BOŞLUĞUNDAN YARARLANILDI

İncelenen kurumsal belgelere göre Peak Mining'i satın alan konsorsiyumun arkasında tanıdık isimler yer alıyor. Alıcı şirketler arasında yer alan Highland Group Mining Inc. ve 2750418 Alberta ULC gibi yapıların Tether liderlik kadrosuyla doğrudan bağı tespit edildi. Kayıtlara göre Highland Group, Tether kurucu ortağı Giancarlo Devasini ve CEO Paolo Ardoino tarafından kontrol ediliyor.

Northern Data, kasım ayında bu satışı duyurmuş ancak alıcıların kimliğini açıklamadı. Şirketin işlem gördüğü Alman piyasa segmenti, belirli kurumsal açıklamaları zorunlu kılsa da ilişkili taraf işlemlerinin raporlanmasını şart koşmuyor. Bu düzenleme boşluğu sayesinde Tether yöneticilerinin masanın her iki tarafında da yer aldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Satışın zamanlaması, piyasa analistlerinin dikkatini çeken bir diğer unsur oldu. Peak Mining satışının hemen ardından, Tether'in yüzde 48 hissesine sahip olduğu video platformu Rumble, Northern Data'yı yaklaşık 767 milyon dolara satın almak için anlaşma imzaladı. Bu karmaşık ağda Tether, Rumble üzerinden GPU hizmetleri satın almayı taahhüt ederken, aynı zamanda Northern Data'ya 610 milyon euro tutarında kredi sağladı.

Şirket daha önce de madencilik birimini satmaya çalışmıştı. Ağustos ayında yine Devasini kontrolündeki Elektron Energy ile 235 milyon dolarlık bir anlaşma masaya gelmiş ancak satış gerçekleşmemişti. Yeni anlaşma ile birim, daha düşük bir değerleme üzerinden yönetici bağlantılı şirketlere devredilmiş oldu.

Northern Data, finansal işlemlerinin yanı sıra yasal zorluklarla da gündeme geliyor. Eylül ayında Alman ve İsveçli yetkililer, 100 milyon euroyu aşan potansiyel vergi dolandırıcılığı soruşturması kapsamında şirketin ofislerine baskın düzenledi. Şirket yönetimi herhangi bir yanlış yapmadığını savunarak durumu vergi mevzuatındaki bir yanlış anlaşılmaya bağladı.

Tüm bu süreçlerin ortasında Tether, Bitcoin madenciliği alanındaki agresif büyüme stratejisini sürdürüyor. CEO Paolo Ardoino, 2025 yılı sonuna kadar dünyanın en büyük Bitcoin madencisi olmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Şirket şu ana kadar Uruguay, Paraguay ve El Salvador gibi ülkelerde enerji ve madencilik altyapısına 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerhat Güven:

' Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 545.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan ! NildaSGNL ! onunla iletişime geçmeli. '

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
title