Tether yöneticileri Northern Data madencilik kolunu satın aldı

Alman yapay zeka ve veri merkezi şirketi Northern Data, bünyesindeki Bitcoin madencilik iştiraki Peak Mining'i elden çıkardı. Şirketin bu satışı 200 milyon dolar karşılığında gerçekleştirdiği ve alıcı şirketlerin doğrudan Tether üst düzey yöneticileri tarafından kontrol edildiği ortaya çıktı. İşlem, kurumsal şeffaflık ve ilişkili taraf işlemleri konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

DÜZENLEME BOŞLUĞUNDAN YARARLANILDI

İncelenen kurumsal belgelere göre Peak Mining'i satın alan konsorsiyumun arkasında tanıdık isimler yer alıyor. Alıcı şirketler arasında yer alan Highland Group Mining Inc. ve 2750418 Alberta ULC gibi yapıların Tether liderlik kadrosuyla doğrudan bağı tespit edildi. Kayıtlara göre Highland Group, Tether kurucu ortağı Giancarlo Devasini ve CEO Paolo Ardoino tarafından kontrol ediliyor.

Northern Data, kasım ayında bu satışı duyurmuş ancak alıcıların kimliğini açıklamadı. Şirketin işlem gördüğü Alman piyasa segmenti, belirli kurumsal açıklamaları zorunlu kılsa da ilişkili taraf işlemlerinin raporlanmasını şart koşmuyor. Bu düzenleme boşluğu sayesinde Tether yöneticilerinin masanın her iki tarafında da yer aldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Satışın zamanlaması, piyasa analistlerinin dikkatini çeken bir diğer unsur oldu. Peak Mining satışının hemen ardından, Tether'in yüzde 48 hissesine sahip olduğu video platformu Rumble, Northern Data'yı yaklaşık 767 milyon dolara satın almak için anlaşma imzaladı. Bu karmaşık ağda Tether, Rumble üzerinden GPU hizmetleri satın almayı taahhüt ederken, aynı zamanda Northern Data'ya 610 milyon euro tutarında kredi sağladı.

Şirket daha önce de madencilik birimini satmaya çalışmıştı. Ağustos ayında yine Devasini kontrolündeki Elektron Energy ile 235 milyon dolarlık bir anlaşma masaya gelmiş ancak satış gerçekleşmemişti. Yeni anlaşma ile birim, daha düşük bir değerleme üzerinden yönetici bağlantılı şirketlere devredilmiş oldu.

Northern Data, finansal işlemlerinin yanı sıra yasal zorluklarla da gündeme geliyor. Eylül ayında Alman ve İsveçli yetkililer, 100 milyon euroyu aşan potansiyel vergi dolandırıcılığı soruşturması kapsamında şirketin ofislerine baskın düzenledi. Şirket yönetimi herhangi bir yanlış yapmadığını savunarak durumu vergi mevzuatındaki bir yanlış anlaşılmaya bağladı.

Tüm bu süreçlerin ortasında Tether, Bitcoin madenciliği alanındaki agresif büyüme stratejisini sürdürüyor. CEO Paolo Ardoino, 2025 yılı sonuna kadar dünyanın en büyük Bitcoin madencisi olmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Şirket şu ana kadar Uruguay, Paraguay ve El Salvador gibi ülkelerde enerji ve madencilik altyapısına 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.