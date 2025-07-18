Tether USDT piyasa değeri 160 milyar doları aştı

Stablecoin devinin Tether'in bu başarısı, ABD Hazine bonosu yatırımlarından elde edilen güçlü karlarla destekleniyor. Tether şu anda 127 milyar doların üzerinde ABD Hazine bonosu tutarak dünyanın 18. en büyük sahibi konumunda bulunuyor. USDT özellikle Tron Blockchain ağında yaygın kullanım görürken, düşük ücretleri sayesinde gelişmekte olan ülkelerde tercih ediliyor.

Tether Bitcoin Madenciliğinde Liderliği İstiyor

Ceo Paolo Ardoino'nun açıklamalarına göre şirket 2025 sonunda "en büyük Bitcoin madencisi" olmayı hedefliyor. Ardoino ayrıca bir trilyon yapay zeka yazılımının 15 yıl içinde işlemler için Bitcoin ve USDT kullanacağını öngördüğünü belirtti.

Tether'ın bu başarısı, ABD Hazine bonosu varlıklarından elde edilen yüklü kârlarla destekleniyor. Şirket ilk çeyrekte 1 milyar doların üzerinde faaliyet kâr bildirerek 2022'nin sonlarında başlattığı büyüme serisini sürdürdü.

Nisan ayında Tron, en yüksek USDT arzına sahip Blockchain olmak için Ethereum'u geçti. Tron şu anda yaklaşık 81 milyar dolar değerinde USDT'ye karşılık Ethereum'da yaklaşık 65 milyar dolar bulunuyor.

Bernstein piyasa gözlemcileri stablecoin pazarının önümüzdeki on yılda 16 kat büyüyerek 4 trilyon dolara çıkacağını tahmin ediyor. Bu büyümenin kripto ve tokenize edilmiş sermaye piyasalarında "dönüştürücü gelişmeler" tarafından yönlendirileceğini söylüyorlar.

Circle'ın USDC'si yakın zamanda ABD Senatosu tarafından kabul edilen GENIUS Yasası altında en büyük düzenlenmiş stablecoin olmaya hazırlanıyor. Bu durum USDC'ye "düzenleyici avantaj" veriyor ve sadece kripto borsalarının ötesindeki internet platformları için tercih edilen ortak olarak konumlandırıyor.

Tether, 200'den az ekibi olan ve 2024'te yaklaşık 13 milyar dolar kâr elde eden firma olarak son yıllarda yapay zeka, telekomünikasyon, veri merkezleri ve enerji altyapısı gibi sektörlere agresif şekilde sermaye dağıtıyor.