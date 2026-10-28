Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Teknoloji devleri kriptoda hisse planına itiraz etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Teknoloji devleri kriptoda hisse planına itiraz etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Intel, Oracle, IBM ve IonQ, hisselerinin OKX ile New York Borsasının sahibi ICE'ın planladığı platformda tokenlaştırılarak işlem görmesine itiraz etti. Listeye son eklenenlerle birlikte karşı çıkan şirket sayısı 26'ya yükseldi.

OKXICE adlı girişimin güncel bildiriminde dört şirket de itiraz listesine eklendi. Daha önce Microsoft, Alphabet, Broadcom ve Qualcomm gibi teknoloji şirketlerinin yanı sıra Goldman Sachs ve Wells Fargo da aynı yönde başvuruda bulunmuştu.

İTİRAZ EDEN ŞİRKET SAYISI 26'YA ÇIKTI

Platformun ilk planında 62 şirketin hissesi yer alıyordu. Son listeye göre bunların yüzde 40'ından fazlası, hisselerinin bu yapı içinde işlem görmesine karşı çıktı. İtiraz edenlerin sayısı 15 Ekim'de dokuzken, 23 Ekim'de 22'ye ulaşmıştı.

Bildirimlerde şirketlerin hangi gerekçelerle itiraz ettiği açıklanmıyor. Başvuruların ilgili hisselerin platformda işlem görmesini nasıl etkileyeceği de netleştirilmiyor. Bu nedenle listeye eklenen şirketler için kesin bir işlem yasağı veya projenin iptal edildiği sonucu çıkmıyor.

Kripto borsası OKX'in ABD holdingi ile Intercontinental Exchange'in (ICE) eşit ortaklıkla kurduğu girişim, ABD hisselerinin blok zinciri üzerinde temsil edilen biçimlerini yatırımcılara sunmayı hedefliyor.

HİSSELER İÇİN KESİNTİSİZ İŞLEM PLANI

Planlanan sistemde uygunluk kontrollerini geçen kullanıcıların haftanın yedi günü, günün 24 saati işlem yapabilmesi öngörülüyor. İşlemler, OKX'in XLayer ağı üzerinde, USDC gibi stablecoinler karşılığında gerçekleştirilecek.

Platforma katılım için kimlik ve yaptırım kontrollerinden geçilmesi gerekiyor. İşlemlerin tamamı önceden sağlanan bakiyeyle yapılacak. Borçlanma veya kredili işlem imkânı sunulmayacak. Girişim, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) tokenlaştırılmış hisseler için oluşturduğu geçici yenilik muafiyeti kapsamında faaliyet göstermeyi planlıyor.

Modelde her token, kayıtlı bir aracı kurum üzerinden tutulan gerçek bir hisseye ilişkin hakkı temsil ediyor. Ancak bildirim, aracı kurumun iflası halinde yatırımcının kendi cüzdanında tuttuğu tokenlaştırılmış hisselerin nasıl korunacağı konusunda belirsizlik bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bu varlıkların müşteri malvarlığı sayılıp sayılmayacağı ve ABD'deki Menkul Kıymet Yatırımcılarını Koruma Kuruluşunun (SIPC) korumasına girip girmeyeceği kesinleşmiş değil. Ayrıca sisteme alım satım için likidite sağlayan katılımcılar, sağladıkları likiditeyi istedikleri zaman çekebiliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! 'Namaz kılmaya gittim' deyip...

Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia
Seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir'in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal

Seçim sonuçları Ben-Gvir cephesini küplere bindirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Derbiye damga vuran görüntü sonrası ilk açıklama geldi
Adana'da 15 yaşındaki oğlu başından vurulan babadan haraç iddiası: 7-8 milyon lira verdim, hâlâ tehdit ediyorlar

Evini sattı, milyonlar verdi! 15 yaşındaki oğlu başından vuruldu
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: İki yıldıza çok ağır ceza kapıda
Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüştü

Ankara'da dikkat çeken görüşme! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'la buluştu
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

İsrail destekçisi Hollywood yıldızı da seçimde oy kullandı

Süper Lig'de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi

Bu lig bambaşka! 9 haftada olanlar inanılmaz