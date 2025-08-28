Teknoloji devi Google kendi Blockchain ağını kuruyor

Teknoloji devi Google, kripto para ve Blockchain alanındaki varlığını güçlendirmek için yeni bir adım attı. Google Cloud Universal Ledger (GCUL) projesi, şirketin finansal teknoloji sektörüne yönelik en kapsamlı Blockchain girişimi olarak öne çıkıyor. Proje, kurumsal müşterilerin taleplerini karşılamak üzere yasal uyumluluk odaklı ve izinli bir sistem olarak tasarlanıyor.

Google Cloud Finansal Kurumlar İçin Blockchain Çözümü Sunuyor

Google Cloud'un Web3 Strateji Başkanı Rich Widmann, projeyi LinkedIn platformunda duyurdu. Widmann, GCUL'un finansal kurumlara performanslı ve güvenilir şekilde tarafsız bir Blockchain platformu sunmayı amaçladığını belirtti.

Platform, Python tabanlı akıllı sözleşmeleri destekleyecek ve böylece geliştiricilere tanıdık bir ortam sunacak. Widmann, "Google'ın dağıtımını devreye sokmanın yanı sıra, GCUL tarafsız bir altyapı katmanıdır." diyerek platformun pozisyonunu netleştirdi.

GCUL şu anda özel testnet aşamasında bulunuyor ve daha fazla ayrıntı gelecekte açıklanacak. Google Cloud, projeyi finansal piyasa için tek bir API aracılığıyla erişilebilen ve ödeme otomasyonunu mümkün kılan yeni bir hizmet olarak tanımladı.

CME Group ile yapılan iş birliği çerçevesinde, CME toptan ödemeler ve varlık tokenizasyonunda kullanım için platform üzerinde çözümleri pilot uygulama olarak test ediyor.

Bununla birlikte, Widmann GCUL'u Layer 1 ağı olarak tanımlarken, platformun izinli ve özel doğası topluluk şüpheciliğine yol açtı. Bazıları, bunun yanlışlıkla merkezi olmayan Blockchain olarak tanımlanmaması gerektiğini savundu.

Platform, yasal uyumluluk odaklı tasarımı ve özel, izinli sistem olarak çalışması nedeniyle geleneksel merkezi olmayan Blockchain yaklaşımlarından farklılaşıyor.