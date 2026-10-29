Tahmin piyasası Kalshi'ye ceza davası

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Suçlamalar KalshiEX şirketi, CEO Tarek Mansour ve kurucu ortak Luana Lopes Lara'yı kapsıyor. Dosyanın temelinde, gizli görevli bir soruşturmacının platform üzerinden yaptığı 12 spor bahsi bulunuyor. Utah makamları, bu işlemlerin eyaletin kumar yasağını ihlal ettiğini savunuyor.

12 SPOR BAHSİ SUÇLAMALARA DAYANAK OLDU

Utah Başsavcılığına bağlı soruşturmacı, eyaletteki adresini, telefon numarasını ve banka kartını kullanarak platformda hesap açtı. Soruşturma kapsamında farklı spor karşılaşmaları için toplam 114,87 dolarlık işlem yaptı ve 25,10 dolar net kayıp yaşadı.

Savcılık, 12 işlemin her biri için internet üzerinden kumarı teşvik etme suçlaması yöneltti. Bunlara yasa dışı faaliyet örüntüsü oluşturma ve genel olarak kumarı teşvik etme suçlamaları eklendi. Böylece dosyada ABD hukukundaki sınıflandırmayla 13 ağır suç ve bir hafif suç isnadı yer aldı.

İki yönetici hakkında tutuklama emri yerine mahkemeye çağrı çıkarıldı. Suçlamalar, Salt Lake County'deki Üçüncü Bölge Mahkemesinde ele alınacak. Dosyanın açılması, şirketin veya yöneticilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor.

Utah Başsavcısı Derek Brown, işlemlerin tahmin piyasası olarak adlandırılmasının niteliğini değiştirmediğini savundu. Brown'a göre federal düzeyde kayıtlı olmak, bir şirketi eyaletin kumar kurallarından muaf tutmuyor.

Kalshi ise girişimi yetki aşımı olarak nitelendirdi ve suçlamaları mahkemede çürüteceğini belirtti. Şirket, platformda işlem gören olay sözleşmelerinin federal denetime tabi türev ürünler olduğunu savunuyor. Bu sözleşmeler spor, seçim veya ekonomik veriler gibi olayların sonuçlarına göre değer kazanıyor ya da kaybediyor.

FEDERAL KURUMLA EYALET KARŞI KARŞIYA

Ceza dosyası, Utah'ın Kalshi'ye karşı açtığı ayrı hukuk davasını izliyor. Eyalet, o davada yasa dışı toplandığını ileri sürdüğü işlem ücretlerinin geri verilmesini ve belirli sözleşmelere erişimin engellenmesini talep ediyor. Bu talepler, yeni ceza suçlamalarından ayrı bir süreçte değerlendiriliyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) da Utah'a karşı dava açmıştı. Kurum, federal kayda sahip piyasalardaki ilgili sözleşmeleri denetleme yetkisinin kendisine ait olduğunu savunarak eyaletin kumar yasalarını bu işlemlere uygulamasının önlenmesini istiyor.

Kalshi'nin daha önce eyaletin müdahalesini durdurmak için yaptığı başvuru federal mahkemede reddedilmişti. Utah bu kararı yaptırım uygulayabileceği yönünde yorumlarken şirket, eyaletin yetkisine itirazını sürdürüyor. Yeni dosya, bu yetki kavgasına şirket kurucularının kişisel ceza sorumluluğunu da ekliyor.