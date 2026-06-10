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Tahmin piyasası Kalshi'nin sosyal medya reklamları savcıları harekete geçirdi

Tahmin piyasası Kalshi'nin sosyal medya reklamları savcıları harekete geçirdi
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ABD reklam denetim kuruluşu BBB (Tüketici Hakları Bürosu), tahmin piyasası platformu Kalshi'nin influencer reklamlarına yönelik gönüllü incelemeye katılmayı reddetmesinin ardından şirketi eyalet başsavcıları dahil yetkili düzenleyicilere sevk etti.

Better Business Bureau bünyesindeki Ulusal Reklam Bölümü (NAD), Kalshi'nin sosyal medya reklam uygulamalarına ilişkin incelemeye katılmaması üzerine konuyu olası yaptırım için yetkili düzenleyici makamlara taşıdığını duyurdu. Pazartesi yayımlanan bildiride, sevk işleminin eyalet başsavcılıklarını da kapsadığı belirtildi.

Kalshi gönüllü öz denetim sürecine katılmadı. Bunun üzerine NAD, reklamların yayımlandığı sosyal medya platformlarını da bilgilendireceğini açıkladı. Kuruluş incelemede, şirketin Federal Ticaret Komisyonu (FTC) onay kurallarına uymak için yeterli adımı atıp atmadığını da değerlendirdi.

NAD, "Kalshi ile influencerlar veya bağlı ortaklar arasındaki maddi bağların sosyal medya reklamlarında açık ve görünür biçimde duyurulup duyurulmadığı bizim açımızdan esas meseleydi." ifadesini kullandı.

Kalshi'nin pazarlama yöntemleri daha önce kâr amacı gütmeyen medya izleme kuruluşu Media Matters for America'nın da dikkatini çekti. Kuruluşa göre platformun TikTok ve Instagram kampanyaları tahmin işlemlerini genç kullanıcılar arasında popülerleştirdi ve bazı içerikler platformda işlem yapmayı bir yan gelir kapısı gibi gösterdi.

KRİPTO ÜRÜN HAMLELERİ DENETİME RAĞMEN SÜRÜYOR

Reklam incelemesi düzenleyicilere taşınırken Kalshi kripto ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. BBB duyurusunun ardından şirket, Hyperliquid'in HYPE tokenine dayalı süresiz vadeli işlem (perpetual futures) sözleşmelerini listelemek için ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) başvurdu. Bu başvuru, American Perpetuals markası altında 4 Haziran'da başlatılan Ethereum süresiz vadeli işlem ürününü izledi. Şirket daha önce aynı ürünü Bitcoin için devreye almıştı. XRP, Solana, Dogecoin, Stellar, Shiba Inu ve Hedera'ya bağlı sözleşmeler ayrı bir düzenleyici incelemede bekliyor.

Ürün genişlemesine kullanıcı artışı da eşlik ediyor. Basın raporlarına göre Kalshi sözcüsü, platformun yıllıklandırılmış gelirinin 1,5 milyar dolara ulaşacağı bir tempoda ilerlediğini aktardı. Aynı raporlar yatırımcı talebinin şirketi 22 milyar dolar değerleyen 1 milyar dolarlık fon turunu desteklediğini gösterdi. Bu büyüme, eyalet düzenleyicileri ile CFTC arasında olaya dayalı sözleşmelerin denetimine ilişkin süren anlaşmazlığın ve içeriden öğrenenlerin ticareti iddialarının gölgesinde gerçekleşiyor.

Serkan KÖSE
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