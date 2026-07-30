Sürekli vadeli işlemler Ethereum'un rolünü değiştiriyor

Zincir üstü sürekli vadeli işlemlerin bugün nerede olduğu sorulduğunda yanıt, çoğu zaman Ethereum'dan çok Hyperliquid ya da Solana oluyor. Çünkü bu işlemler, Ethereum'un ana katmanının hiçbir zaman optimize edilmediği bir şey talep ediyor: son derece hızlı, düşük maliyetli ve yüksek frekanslı işlem. Arbitrum ikinci katman ağının ardındaki geliştirici şirket Offchain Labs'ın strateji direktörü AJ Warner'a göre sürekli vadeli işlemler sık işlemleri, hızlı gerçekleştirmeyi ve derin likiditeyi gerektiriyor. Warner, bunun da söz konusu işlemleri Arbitrum platformu için doğal bir kullanım alanı haline getirdiğini söylüyor.

Sürekli vadeli işlemler, kriptonun en zorlu uygulamalarından biri sayılıyor. Bu işlemlerin borsaları, binlerce hızlı güncellemeyi, tasfiyeyi, fonlama ödemesini ve emir gerçekleştirmesini kesintisiz biçimde yürütmek zorunda. Jito Foundation'dan Brian Smith, "Zincir üstü sürekli vadeli işlemler gerçekten zor. Önemli olan yalnızca ortalama performans değil, yüzde 99,99 başarı oranı. Perp platformunuz çökerse bu, varoluşsal bir risktir" diyor.

SÜREKLİ VADELİ İŞLEMLER NEDEN İKİNCİ KATMANLARA KAYDI

Ethereum'un güvenliği önceleyen mimarisi onu ideal bir takas katmanı yaptı. Fakat blok süreleri ve işlem ücretleri, gecikmeye duyarlı işlem uygulamalarını çalıştırmak için ağı pahalı bir yer haline getirdi. Merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem borsası GMX'in 2021'de Arbitrum üzerinde faaliyete geçmesi, birçok başka projenin izleyeceği bir şablon oluşturdu. Warner'a göre Ethereum ana ağının ücretleri caydırıcı ölçüde pahalıydı ve bu durum, perp geliştiricilerini doğal olarak Arbitrum'a yöneltti. Offchain Labs ise bu ivmeye yaslanarak sürekli vadeli işlemleri stratejik bir kategori olarak öne çıkardı. Warner, bu dikeye öncelik vererek ekosisteme yoğun bir geliştirici ve sermaye ilgisi çekebildiklerini belirtiyor. Bugün Ethereum'un sürekli vadeli işlem faaliyetinin büyük bölümü ana ağda değil, Arbitrum ve giderek artan biçimde Base gibi ikinci katman ağlarında yaşıyor.

Base ağı üzerindeki merkeziyetsiz borsa Aerodrome'un ardındaki geliştirici şirket Dromos Labs'tan Chris Boulous, teknik performansın hikâyenin yalnızca bir parçası olduğunu savunuyor. Boulous, "İşlem esas olarak bir ağ etkisi işidir. Likiditenin ve kullanıcıların hâlihazırda bulunduğu yerde inşa etmek zorundasınız" diyor. Ona göre bu dinamik kendini besliyor: protokoller işlemcilerin zaten olduğu yerde kuruluyor, likidite sağlayıcılar işlemcileri izliyor, yeni uygulamalar da mevcut likiditenin etrafında yükseliyor. Boulous, sürekli vadeli işlem borsalarını spot borsaların bir müşterisi olarak gördüğünü, spot ile perplerin "aynı likidite madalyonunun iki yüzü" olduğunu söylüyor.

HYPERLIQUID VE SOLANA HIZLA ÖNE ÇIKTI

Ethereum'un ikinci katman ekosistemi, yüksek performanslı işlem altyapısı kurmanın tek yolu değil. Hyperliquid, neredeyse tümüyle sürekli vadeli işlemler için optimize edilmiş, uygulamaya özgü bir zincir kurdu. Solana ise düşük ücretleri, memecoin ve diğer spekülatif varlıklarda halihazırda aktif olan geniş bir bireysel işlemci tabanıyla birleştirdi. Smith'e göre bu kullanıcı tabanı en az teknoloji kadar önemli. Yönetici, "Herhangi bir borsa platformu, özellikle de perpler için en önemli bileşen organik bireysel akıştır. Solana bireysel işlem faaliyetinin kralı" diyor.

Smith, Ethereum'un ek bir sorunla, parçalanmayla da karşı karşıya olduğunu savunuyor. Yöneticiye göre her şeyi tek bir yerde işleyebilmek gerekiyor ve Ethereum bir parçalanma sorunu yaşıyor. Ethereum'un ölçekleme stratejisi büyük ölçüde Arbitrum ve Base gibi ikinci katman ağlarına dayandı. Bu yaklaşım maliyetleri düşürüp performansı artırsa da kullanıcıları ve likiditeyi birden fazla ekosisteme dağıttı. İşlemciler çoğu zaman varlıklarını ağlar arasında köprülemek zorunda kalıyor ve bu da deneyimi Solana gibi tek zincirli ekosistemlere kıyasla daha zahmetli kılıyor. Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin de bu yıl, ikinci katmanların beklenenden yavaş merkeziyetsizleşmesi ve ana katmanın kendisinin daha ölçeklenebilir hale gelmesiyle özgün ikinci katman yol haritası vizyonunun "artık anlamlı olmadığını" kabul etti.

ETHEREUM TAKAS VE TEMİNAT KATMANINA DÖNÜŞÜYOR

Herkes bu parçalanmayı ölümcül bir kusur olarak görmüyor. Bazı Ethereum savunucularına göre işlem hızına odaklanmak, ağın zincir üstü finansal yapıdaki daha uzun vadeli rolünü gözden kaçırıyor. MetaMask'ta ürün müdürü olan Matthieu Saint Olive, çerçevenin kendisine nazikçe itiraz ettiğini söylüyor. Saint Olive'e göre bunun en baştan bir rekabet olduğu varsayımı yanlış. Amaca yönelik kurulmuş işlem zincirleri işlem hızında sonunda öne geçebilir, fakat yine de teminat, likidite, stablecoin ve takas için bir yere ihtiyaç duyuyor. Saint Olive, "Ethereum'un rolü, en derin likiditenin, en geniş varlık yelpazesinin, stablecoinlerin ve en olgun merkeziyetsiz finans yapı taşlarının bulunduğu takas ve teminat tabanı olmaktır" diyor.

Önde gelen birçok sürekli vadeli işlem platformu ya doğrudan Ethereum ikinci katmanlarında çalışıyor ya da teminat, takas ve geliştirici araçları için Ethereum ekosistemine yakın kalıyor. Saint Olive'e göre ikinci katmanlar, Ethereum'un ana katmanı değerli kılan özelliğinden vazgeçmeden aktif işlem gibi kullanım alanlarına ölçeklenmesini sağlıyor. Kurumlar zincir üstü türevlere daha yakından ilgi göstermeye başlarken tartışma da merkeziyetsiz perplerin çalışıp çalışamayacağından, geleneksel altyapıyla rekabet edip edemeyeceğine kayıyor. Warner'a göre kurumların önemli işlem hacmini zincir üstüne taşımadan önce daha derin likiditeye, daha verimli sermaye kullanımına ve daha iyi gerçekleştirmeye ihtiyacı var.

Piyasa katılımcıları, bugünkü merkeziyetsiz perp hacminin çoğu hâlâ kripto varlıklar etrafında dönse de perpleri destekleyen altyapıyı giderek daha geniş sermaye piyasalarının temeli olarak görüyor. Saint Olive, "Perpler bir öncü gösterge işlevi görüyor. Geleneksel finansal faaliyetin zincir üstüne gerçekten göç ettiğini izleyebileceğiniz ilk yer" diyor. Solana ve Hyperliquid gibi amaca yönelik zincirler işlemcilerin yüksek hızlı işlemleri gerçekleştirdiği mekânlar olarak yerleşirken Ethereum da bu piyasaların altını dolduran takas ve teminat katmanı olarak konumlanıyor. Bu iş bölümünün sürüp sürmeyeceği, Ethereum'un ikinci katmanlar arasındaki parçalı likidite, ağlar arası uyumluluk ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi gibi sorunları ne kadar hızlı çözebileceğine bağlı olacak.

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