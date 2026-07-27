Strategy'nin Bitcoin sessizliği dört haftaya çıktı

Söz konusu paylaşım, Saylor'ın şirketin son Bitcoin alımını duyurmasından bu yana yaptığı beşinci pazar grafiği oldu. Grafik, 113 alım işlemini ve 843.775 Bitcoin'i gösteriyor. Bu miktarın değeri yaklaşık 54,4 milyar dolar. Şirketin 20 Temmuz'daki resmi bildirimine göre pozisyonu oluşturmak için harcanan 63,69 milyar doların yaklaşık 9,3 milyar dolar altında bulunuyor.

Strategy 843.775 Bitcoin'i ortalama 75.476 dolar maliyetle tutuyor. Bitcoin 65.000 dolar civarında işlem görürken pozisyon kâğıt üzerinde yaklaşık 9,3 milyar dolar zararda kaldı.

PAZAR PAYLAŞIMLARIYLA ALIMLAR ARASINDAKİ BAĞ ZAYIFLADI

Saylor'ın pazar paylaşımları bir zamanlar sık sık pazartesi günü açıklanan bir Bitcoin alımının habercisi olurdu. Fakat bu bağ son dönemde zayıfladı. "Daha fazla grafiğe ihtiyacımız olacak" notuyla yapılan 28 Haziran paylaşımının ardından alım değil yeni bir sermaye çerçevesi geldi. 5 Temmuz'daki paylaşım ise şirket tarihinin en büyük Bitcoin satışının açıklanmasından önce yapıldı.

Strategy'nin doğrulanmış son alımı, 15-21 Haziran arasında ortalama 67.068 dolardan alınan ve yaklaşık 34,9 milyon dolar değerindeki 520 Bitcoin oldu. Şirketin 29 Haziran, 6 Temmuz, 13 Temmuz ve 20 Temmuz tarihli bildirimlerinde herhangi bir alım yer almadı. En güncel bildirim, dolar rezervini 3,225 milyar dolara çıkaran 263,5 milyon dolarlık MSTR hisse satışını içeriyordu.

Saylor daha önce de renkleri, Bitcoin alımlarını dolar rezervi eklemelerinden ayırmak için kullanmış görünüyor. Yönetici kasım ayı sonunda "Yeşil noktalar eklemeye başlasak nasıl olur?" diye sormuş, bir gün sonra Strategy 130 Bitcoin alımını 1,44 milyar dolarlık yeni bir dolar rezerviyle birlikte açıklamıştı. Saylor 4 Ocak'ta da şirketin Bitcoin mi yoksa dolar mı ekleyeceğine gönderme yaparak "Turuncu mu yeşil mi?" paylaşımı yapmıştı. Strategy'nin haziran sonunda benimsediği sermaye çerçevesi, nakit için Bitcoin dışında da adresler oluşturdu. Bu çerçeve, dijital kredi menkul kıymetleri için 1 milyar dolarlık bir geri alım programını, 1 milyar dolarlık adi hisse geri alımını ve 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışına izin veren bir programı kapsıyor.

STRATEGY KENDİNİ ÖLÇME BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Pazar günkü paylaşım, Strategy'nin kendini ölçme yöntemini değiştirdiği bir haftayı da noktaladı. Şirket 23 Temmuz'da, piyasa değeri ile net varlık değeri arasındaki oranı ifade eden mNAV'ı yeniden tanımladı. Yeni hesaplama, hisse fiyatını dolar cinsinden hisse başına net Bitcoin miktarına bölüyor ve süresiz imtiyazlı hisseler ile zararda olan dönüştürülebilir borç gibi öncelikli talepleri dolar rezervinden düşüyor. Şirket, yatırımcı panosundaki notlarda bu tarihten önce hesaplanan mNAV değerlerinin yeni sürümle karşılaştırılamayacağını belirtti. Saylor değişikliği, Bitcoin sermaye piyasalarının yeni bir finansal dil gerektirdiğini yazarak savundu.

MSTR hissesi cuma günü bir önceki cuma gördüğü 94,85 dolardan gerileyerek 91,67 dolardan kapandı. Strategy, ikinci çeyrek sonuçlarını 30 Temmuz Perşembe günü ABD piyasası kapanışının ardından açıklayacak. Saylor paylaşımındaki notu ayrıntılandırmadı ve şirket, pazar günüyle biten hafta için herhangi bir alım, satış ya da başka bir işlemi doğrulamadı.

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