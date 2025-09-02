Strategy düşen Bitcoin piyasasında 4 bin BTC daha aldı

Strategy, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 449 milyon dolarlık Bitcoin alımını duyurdu. Şirket ağustos ayında toplam 7,714 BTC satın alarak toplam varlığını 636,505 Bitcoin'e çıkardı. Bu miktar, temmuz ayındaki 31,466 BTC alımından önemli ölçüde düşük. Saylor'ın şirketi Bitcoin fiyatının 108 bin dolar altına düştüğü dönemde stratejik alım gerçekleştirdi.

Michael Saylor'ın liderliğindeki Strategy'nin son Bitcoin hamlesi, piyasadaki fiyat dalgalanmaları sırasında geldi. Şirket, Bitcoin fiyatının 108 bin dolar seviyesinin altına düştüğü dönemde BTC başına ortalama 110,981 dolar ödeyerek stratejik bir alım gerçekleştirdi.

Strategy Bitcoin Alım Hızını Ağustos Ayında Düşürdü

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy'nin bu hamlesi, kripto piyasasındaki yatırımcı ilgisi hakkında önemli ipuçları veriyor. Şirket, SEC'e yaptığı açıklamada 25 Ağustos ile 1 Eylül arasında 4,048 Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Strategy'nin ağustos ayındaki toplam Bitcoin alımları 7,714 BTC'ye ulaştı. Bu rakam, temmuz ayında gerçekleştirilen 31,466 BTC'lik rekor alımdan önemli bir düşüş gösteriyor. Şirketin bu stratejik yavaşlama kararı, piyasa koşullarına uyum sağlama yaklaşımını yansıtıyor.

Son alımlarla birlikte Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 636,505 BTC'ye ulaştı. Şirket bu Bitcoin varlığını coin başına ortalama 73,765 dolar fiyatla yaklaşık 46,95 milyar dolar karşılığında satın almış durumda.

En son Bitcoin alımları STRF ATM, STRK ATM, STRD ATM ve MSTR ATM gelirlerinden gerçekleştirildi. Bu yaklaşım, şirketin ATM programlarından elde ettiği likiditeyi doğrudan Bitcoin yatırımına dönüştürme stratejisini gösteriyor.

