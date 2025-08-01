Strategy Bitcoin portföyüyle milyarlarca dolar kazandı

Strategy Bitcoin portföyüyle milyarlarca dolar kazandı
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Bitcoin hazine şirketi Strategy, ikinci çeyrekte 10,02 milyar dolar net gelir elde ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Şirket, 628.791 BTC tutarak 13 milyar doları aşan dolar kazancına ulaştı. Strategy aynı zamanda 4,2 milyar dolarlık STRC arzını duyurarak büyüme planlarını genişletiyor ve BTC Yield hedefini yüzde 30'a yükseltiyor.

Kripto para dünyasının en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, açıkladığı mali sonuçlarla sektörde rekor kırdı. Michael Saylor'ın liderliğindeki şirket, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasıyla birlikte astronomik kazançlar elde etti. Strategy'nin başarısı, kurumsal Bitcoin yatırımının gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Strategy Bitcoin Stratejisinin Meyvelerini Topluyor

Strategy'nin ikinci çeyrek sonuçları, şirket tarihinin en büyük başarısını temsil ediyor. Toplam gelirler 114,5 milyon dolara ulaşırken, faaliyet geliri yıllık bazda yüzde 7.106 artışla 14,03 milyar doları buldu. Bu rakamlar arasında şirketin dijital varlıklarından elde ettiği 14 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazanç da yer alıyor.

Mali İşler Müdürü Andrew Kang, sonuçları değerlendirirken "Bitcoin bilançomuzun ölçeği ve performansı üzerine kurulu bu mali sonuçlar, şirket için tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve dünyadaki en büyük halka açık şirketler arasında en başarılı çeyreklik sonuçlar arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Strategy'nin Bitcoin portföyü 30 Temmuz itibariyle 628.791 BTC'ye ulaştı. Şirket bu birikimi toplam 46,07 milyar dolar maliyetle veya Bitcoin başına 73.277 dolar fiyatla edindi. Kazanç açıklamasıyla eş zamanlı olarak Strategy, 4,2 milyar dolarlık STRC arzını duyurarak gelişmelerini daha fazla Bitcoin satın almak için kullanacağını bildirdi.

İcra Kurulu Başkanı Michael Saylor, STRC'yi "fiyat istikrarı için tasarlanmış ve yeni bir yatırımcı sınıfına kısa vadeli, yüksek getiri sağlamak üzere mühendislik yapılmış dünyanın ilk Hazine İmtiyazlı Hisse Senedi" olarak tanımladı. Saylor, STRC'nin sermaye piyasaları platformunu genişleterek Bitcoin ekonomisinin erişimini artıracağını vurguladı.

TD Cowen analistleri bu hafta yaptıkları değerlendirmede, Strategy'nin 10 yıllık zaman diliminde "herhangi bir karşılık gelen adi hisse senedi seyreltmesi olmadan" hazinesine 17.000'den fazla BTC ekleyebileceğini belirtti. Bu projeksiyonlar, değişken oranlı imtiyazlı arz ile ilişkili nakit temettüleri finanse etmek için ihraç edilmesi gerekebilecek adi hisse senedi faktöre edildikten sonra bile geçerli olduğunu gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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