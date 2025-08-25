Strategy Ağustos ayının son Bitcoin alımını tamamladı

Güncelleme:
Michael Saylor liderliğindeki Strategy şirketi, Bitcoin fiyatının 112.000 dolara düştüğü hafta 357 milyon dolarlık dev yatırım gerçekleştirdi. Şirket 3.081 Bitcoin'i ortalama 115.829 dolar fiyatla alarak toplam rezervini 632.457 BTC'ye çıkardı.

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy, piyasada yaşanan düşüş döneminde bir kez daha pozisyonunu güçlendirdi. Şirketin son hamlesi, Bitcoin'in hafta başında 116.700 dolardan 112.000 dolara gerilemesine rağmen kararlı birikim stratejisini sürdürdüğünü kanıtladı.

Strategy Ağustos Ayında 3.666 BTC Satın Aldı

Michael Saylor'ın yönettiği iş zekâsı yazılımı şirketi Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu başvuruda detayları paylaştı. Şirketin son Bitcoin alımı, pazar sonu itibariyle tamamlandı.

Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı şu anda 632.457 BTC'ye ulaştı. Bu Bitcoin'ler yaklaşık 46,5 milyar dolara, coin başına ortalama 73.527 dolar fiyatla satın alındı.

Ağustos ayındaki toplam performans incelendiğinde, Strategy'nin alım hızında dikkat çekici bir yaşandığı. Şirket bu ay toplam 3.666 BTC aldı. Bu miktar temmuz ayındaki 31.466 BTC alımından yüzde 88 düşük seviyede kaldı.

Son haftalardaki alım sürecine bakıldığında, Strategy'nin üç ayrı işlemde Bitcoin topladığı görülüyor. İlk alım 155 BTC, ikinci alım 430 BTC ve son alım ise 3.081 BTC şeklinde gerçekleşti.

Piyasa analisti uzmanları, Strategy'nin yatırım yaklaşımındaki bu değişikliği çeşitli faktörlere bağlıyor. Bitcoin fiyatındaki dalgalanma, şirketin daha temkinli bir yaklaşım benimsemesine neden olmuş olabilir.

