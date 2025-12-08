Strategy 963 milyon dolara 10.624 Bitcoin daha satın aldı

Kurumsal Bitcoin yatırımının öncüsü Strategy (eski adıyla MicroStrategy), Temmuz ayından bu yana en büyük alımını gerçekleştirdi. Şirket, 1-7 Aralık tarihleri arasında tanesi ortalama 90.615 dolara olmak üzere 10.624 Bitcoin satın aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) pazartesi günü sunulan 8-K dosyasına göre toplam alım bedeli yaklaşık 962,7 milyon dolar oldu.

Bitcoin Arzının Yüzde 3'ünden Fazlası Strategy'de

Şirketin kurucusu Michael Saylor'ın paylaştığı verilere göre Strategy'nin kasasındaki toplam Bitcoin miktarı 660.624 adede ulaştı. Ortalama 74.696 dolar maliyetle edinilen bu varlıkların güncel piyasa değeri 60 milyar doları buluyor. Bu rakam, toplam 21 milyonluk Bitcoin arzının yüzde 3'ünden fazlasının tek bir şirketin kontrolünde olduğu anlamına geliyor. Şirket, şu anki fiyatlarla yaklaşık 10,6 milyar dolarlık kâğıt üzerinde kâr elde etmiş durumda.

Son alımlar, şirketin A sınıfı hisselerinin ve sürekli imtiyazlı hisselerinin piyasa fiyatından satışı yoluyla finanse edildi. Geçen hafta yapılan hisse satışlarından yaklaşık 963 milyon dolar gelir elde eden şirket, "42/42" planı çerçevesinde 2027 yılına kadar 84 milyar dolarlık sermaye artırımı hedefliyor. Ayrıca temettü ve faiz ödemelerini güvence altına almak amacıyla 1,44 milyar dolarlık bir nakit rezervi oluşturulduğu da duyuruldu.

Piyasa analistleri bu hamleyi farklı açılardan değerlendiriyor. Bazı uzmanlar nakit rezervini olası bir ayı piyasası hazırlığı olarak yorumlarken diğerleri şirketin likidite sorunu yaşamadığını ve borç vadelerinin henüz gelmediğini vurguluyor. JPMorgan analistleri ise Strategy'nin dayanıklılığının Bitcoin fiyatının kısa vadeli yönü için kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Diğer halka açık şirketlerin de benzer hazine modellerini benimsemesine rağmen Strategy açık ara liderliğini koruyor. Ancak şirketin hisse senedi performansı, net varlık değerine kıyasla primin daralmasıyla birlikte yaz zirvelerinden uzak bir seyir izliyor.