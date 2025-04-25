STON.fi Nedir? TON Ağındaki DeFi Projesine Yakından Bakış

STON.fi Nedir?

STON.fi, kullanıcıların aracıya gerek duymadan token takası yapabildiği, otomatik piyasa yapıcı (AMM) temelli bir DeFi protokolüdür. Projenin sunduğu araçlar arasında STON.fi uygulaması ve Omniston gibi gelişmiş takas ve likidite yönetim araçları bulunur. Sisteme erişmek için tek gereken şey kripto cüzdanınız.

TON altyapısı üzerinde çalışan STON.fi, şu özellikleriyle öne çıkıyor:

Düşük maliyetli işlem imkânı

İzin gerektirmeyen, doğrudan takas

Düşük kayma oranı

TON cüzdanlarıyla entegrasyon

Kullanıcı dostu DeFi deneyimi

2022'de kurulan STON.fi, milyonlarca kullanıcıya ulaşmış durumda ve şimdiye kadar toplamda 5,7 milyar doları aşan takas hacmine ulaştı.

Ekip ve Misyon

STON.fi'nin arkasındaki ekip, Web3 deneyimi yüksek girişimcilerden oluşuyor ve TON üzerinde gelişmiş bir DeFi altyapısı kurmayı hedefliyor.

Kurucu ekip:

Slavik Baranov (CEO): Yazılım, fintech ve blockchain alanında otuz yıla yakın tecrübeye sahip bir teknoloji lideri.

Alexey Papirovskiy (CPO): Ölçeklenebilir fintech çözümler geliştirme konusunda uzman bir ürün yöneticisi.

Andrey Fedorov (CMO): Pazarlama uzmanı ve blokzincir stratejisti.

Dmitriy Malinovskiy (CFO): Fintech sektöründe finans stratejileri ve fon yönetimi konusunda on beş yıldan fazla deneyimi var.

Ethan Clime (Developer Relations): TON ekosisteminde geliştirici topluluklarını desteklemeye odaklanan bir Web3 eğitmeni.

Ekip, düşük maliyetli işlemler, güvenilir altyapı ve zincirler arası (cross-chain) takas imkanı sağlayarak herkesin finansal kontrolü eline alabileceği kapsayıcı bir DeFi ortamı yaratmayı amaçlıyor.

STON.fi Nasıl Çalışır?

STON.fi, klasik eşleşme sistemleri yerine otomatik piyasa yapıcı (AMM) modeliyle çalışır. Bu sayede işlem yapmak için karşınızda bir alıcı ya da satıcı olmasına gerek kalmaz. Her an takas yapmaya hazır bir token otomatı gibi düşünebilirsiniz.

Tamamen merkeziyetsiz olan platform, kullanıcıların fonlarına erişmez, IP ya da kişisel verileri toplamaz. Tüm işlemler akıllı sözleşmeler üzerinden gerçekleşir ve bu sözleşmeler herkesin kullanımına açıktır ama kimse tarafından değiştirilemez.

Her takasta yüzde sıfır virgül üçlük bir işlem ücreti alınır. Bu ücretin:

Yüzde sıfır virgül iki likidite sağlayıcılarına,

Yüzde sıfır virgül bir ise protokole gider.

Staking ve Yönetişim

STON tokenlarınızı üç ile yirmi dört ay arasında stake ederek sistemin yönetiminde söz sahibi olabilirsiniz.

Stake edenler, ARKENSTON adlı yönetişim NFT'si kazanır.

Ödüller ise GEMSTON token olarak dağıtılır.

ARKENSTON devredilemez ve stake süresi bitince yakılır.

GEMSTON, protokole katkı sağlayanları teşvik etmek için kullanılır.

Farming: Likiditeni Kazanca Dönüştür

STON.fi üzerinde sadece token stake etmekle kalmaz, likidite sağlayıcısı (LP) olarak da ödül kazanabilirsiniz. Likidite havuzuna token yatırdığınızda LP token alırsınız. Bu tokenları "farm" işlemiyle stake ederek ek ödüller elde edebilirsiniz.

Farming, staking'e kıyasla daha fazla kazanç sunabilir ancak sürece daha fazla hâkimiyet ve risk yönetimi gerektirir. Özellikle deneyimli kullanıcılar için kârlı olabilir.

Geçici Zarar (Impermanent Loss) Koruması

STON.fi, kullanıcılarını geçici zararlara karşı kısmen koruyan nadir platformlardan biridir. Eğer STON/USDT v2 havuzuna likidite sağlarsanız, yaşanabilecek değer kayıplarına karşı yüzde beş virgül yetmiş ikiye kadar geri ödeme yapılabilir.

Bu programa katılmak için her ayın başında likiditeyi havuza eklemek gerekiyor.

CEO Slavik Baranov bu sistemi şöyle özetliyor:

"Bu sadece rakamlarla ilgili değil; güven yaratmakla ilgili. Likidite sağlayıcı sayısının iki katına çıkması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

STON Token ve Ekosistem

STON, TON blockchain üzerinde çalışan bir yardımcı token. Maksimum arzı yüz milyon, dolaşımdaki miktarı ise yaklaşık bir milyon.

STON.fi platformunda 23 binin üzerinde işlem çifti destekleniyor. Kullanıcılar stabilcoin, meme coin ya da proje tokenlarını kolayca takas edebiliyor. Ayrıca, STON.fi'nin açık mimarisi sayesinde isteyen herkes kendi likidite havuzunu oluşturabiliyor.

Platformun gelişiminde rol alan stratejik iş birlikleri sayesinde hem TON ekosistemindeki hem de diğer zincirlerdeki varlıklar arasında yüksek likidite ve rekabetçi oranlar sunuluyor.