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Standard Chartered'tan Bitcoin için uyarı

Standard Chartered'tan Bitcoin için uyarı
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Standard Chartered dijital varlıklar araştırma küresel başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin için "şimdi alın" tavsiyesinde bulunarak, ikinci çeyrekte 120.000 dolar seviyesinde yeni bir tüm zamanlar rekoruna ulaşacağını öngörüyor. ABD varlıklarından uzaklaşan stratejik yeniden tahsisatla desteklenecek bu yükselişte, Bitcoin'in altına karşı daha etkili bir finansal koruma aracı olduğu vurgulanıyor.

Standard Chartered yayınlanan yeni raporda, Bitcoin'in bir sonraki yükseliş dalgasına hazır olduğunu gösteren birçok göstergeye dikkat çekiyor. 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ABD Hazine vadeli primi, ABD merkezli yatırımcıların ABD dışı varlıklar arayışı ve "balinalar" olarak adlandırılan büyük sahiplerin güçlü Bitcoin birikimleri, kripto para biriminin yükselişini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Standard Chartered Bitcoin İçin 2025 Sonunda 200 Bin Dolar Hedefi Koydu

Finans devi Standard Chartered'ın analizlerine göre Bitcoin, bu yılın ikinci çeyreğinde 120.000 dolar seviyesine yükselecek. Raporu hazırlayan Geoffrey Kendrick, bu yükselişin ABD varlıklarından stratejik çıkış ile destekleneceğini belirtiyor.

Kendrick, Bitcoin'in yükseliş sinyallerini açıklarken ABD Hazine vadeli priminin BTC ile yakın korelasyona sahip olduğunu ve 12 yılın en yüksek seviyesinde bulunduğunu vurguluyor. Gün içi analizler ABD'li yatırımcıların ABD dışı varlıklara yöneldiğini gösteriyor.

Başkan Donald Trump'ın 9 Nisan'da Çin hariç tüm ülkelere 90 günlük gümrük vergisi ertelemesi açıklamasından bu yana Bitcoin, teknoloji hisselerinden pozitif yönde ayrışmış durumda. Bitcoin'in bu performansı, ABD'li yatırımcıların ABD dışı varlıklara yöneldiğini doğruluyor.

Bitcoin şu anda yaklaşık 95.500 dolar seviyesinden işlem görüyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 108.786 dolara 20 Ocak 2025'te ulaştı. Kendrick, 2025 yıl sonu için 200.000 dolar hedefini koruyor.

Bitcoin'in güçlü kazançları yaz boyunca devam edebilir. Kurumsal ilginin artması, Mayıs ortasında açıklanacak 13F dosyalamalarının emeklilik fonları ve ulusal varlık fonlarının uzun vadeli alımlarını göstermesi ve ABD stablecoin mevzuatının geçme potansiyeli bu yükselişi destekleyen faktörler.

Bitcoin'in asıl rolü, mevcut finansal sisteme yönelik risklere karşı bir koruma olarak tanımlanıyor. Kendrick, Bitcoin'in merkezi olmayan doğası nedeniyle bu konuda altından daha etkili olduğunu savunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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