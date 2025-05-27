Standard Chartered Solana için 500 dolar hedefi koydu

Standard Chartered Solana için 500 dolar hedefi koydu
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Standard Chartered, Solana'nın 2029'da 500 dolara ulaşacağını açıkladı. Banka, SOL'un memecoin ticaretine aşırı bağımlılığı nedeniyle yakın vadede Ethereum'dan geri kalacağını belirtti. Geoffrey Kendrick liderliğindeki analist ekibi, 2025 sonu için 275 dolar hedefini verirken yatırımcıları iki yıllık sabır dönemine hazırladı.

Küresel yatırım bankası Standard Chartered, kripto para piyasalarında yeni bir analiz yayınlayarak Solana'nın gelecekteki performansını değerlendirdi. Bankanın dijital varlık araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, SOL'un mevcut 175 dolar seviyesinden beş yıl içinde üç katına çıkabileceğini hesapladı.

Solana Ethereum Karşısında Zorlu Bir Dönemden Geçecek

Standard Chartered analizi, Solana'nın şu anki kullanım alanlarının büyük ölçüde memecoin ticaretine odaklandığını vurguluyor. Geoffrey Kendrick, Blockchain ağının düşük ücretlerle yüksek işlem hacmi sağlama kabiliyetinin memecoin ticaretinde hâkim konuma gelmesine neden olduğunu belirtiyor.

Piyasa gözlemcileri, memecoin aktivitesinin zirvesini geçtiğini ve bu durumun Solana'nın yakın vadeli performansını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Kendrick, yatırımcıların Solana'nın memecoin sektöründen gelecekteki kazançlarına indirim uyguladığını söylüyor.

Ağ üretkenlik ölçümü açısından Solana'nın ucuz işlem gördüğünü belirten Kendrick, bu durumun gerileyen işlem hacmi ile birleştiğinde sorun yaratacağını uyarıyor.

Yatırım devi, Solana'nın finansal uygulamalar, sosyal medya ve merkezi olmayan fiziksel altyapı ağları (DePIN) gibi yeni sektörlerde güçlü potansiyel taşıdığını kabul ediyor. Bununla birlikte projelerin olgunlaşması için iki-üç yıl daha beklenmesi gerektiğini öngörüyor.

ETH-SOL oranının mevcut 14 seviyesinden 2027 sonuna kadar 17'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Bu hesaplama, Solana'nın Ethereum karşısındaki göreli performansının yakın vadede zayıflayacağını gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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