Standard Chartered kripto para yatırımları için dev fon kuracak

İngiliz bankacılık devi Standard Chartered'ın yatırım kolu SC Ventures, kripto para ekosistemine yönelik iddialı planlarını açıkladı. Operasyon ortağı Gautam Jain'in verdiği bilgilere göre fon, küresel dijital varlık yatırım fırsatlarına odaklanacak.

Standard Chartered Yatırım Kolu Kripto Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Standard Chartered'ın yatırım biriminin planladığı 250 milyon dolarlık fon, finansal hizmetler dijital varlıklara yoğunlaşacak. Orta Doğu yatırımcılarının desteğiyle kurulacak olan bu fon, 2026 yılında faaliyete geçmeyi hedefliyor.

Gautam Jain'in açıklamaları arasında, şirketin sadece kripto fonuyla sınırlı kalmayacağı da yer aldı. Standard Chartered'ın girişim sermayesi birimi ayrıca Afrika yatırımları için 100 milyon dolarlık bir fon kurmayı ve ilk girişim borç fonunu da değerlendirmeyi planlıyor.

Bu gelişmeler, kurumsal hazine firmalarının uzun vadeli birikim stratejileri oluşturma akımı ile eş zamanlı gerçekleşiyor. Analistler, önümüzdeki yıllarda kripto pazarına daha fazla kurumsal sermaye girişi beklentilerini artırıyor.

Standard Chartered son dönemde dijital varlık hazine firmalarının düşen piyasa net aktif değeri konusunda endişelerini dile getirmişti. Banka, birçok yüksek profilli hazine firmasının kritik bir mNAV seviyesinin altına düştüğünü ve bunun şirketlerin yeni hisse ihraç ederek kripto para biriktirmesini zorlaştırdığını belirtmişti.