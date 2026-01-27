Haberler

Standard Chartered'dan stablecoin uyarısı

Standard Chartered'ın yeni raporuna göre ABD bankaları, stablecoin benimsenme hızının artmasıyla birlikte 2028 sonuna kadar 500 milyar dolara varan mevduat kaybıyla karşı karşıya kalabilir. Banka, bu gelişmeyi geleneksel bankacılık sistemi için büyüyen yapısal bir risk olarak değerlendiriyor.

Bu tahmin, Standard Chartered analistlerinin on yılın sonunda 2 trilyon dolara ulaşmasını beklediği stablecoin piyasa değerinin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Rakam aynı zamanda, bankanın daha önce öngördüğü 1 trilyon dolarlık gelişmekte olan piyasa mevduat göçünün de yarısı seviyesinde bulunuyor.

BÜYÜK BANKALAR İLE COINBASE KARŞI KARŞIYA

Bankanın küresel dijital varlıklar araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, ödeme işlemleri ve diğer temel bankacılık faaliyetlerinin Blockchain tabanlı alternatiflere kaymasıyla risklerin daha görünür hale geldiğini belirtti. Kendrick ayrıca ABD Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası'ndaki (Clarity Act) gecikmelere dikkat çekti.

Kendrick raporunda, "Bu mesele büyük bankaları Coinbase ile karşı karşıya getirdi." ifadesini kullandı. Coinbase, tasarının son taslağının stablecoin tutma ve ihraç etme teşviklerini zayıflattığını gerekçe göstererek desteğini çekmişti. Bank of America CEO'su ise stablecoinlere faiz ödenmesine izin verilmesi halinde bankalardan 6 trilyon dolara kadar mevduat çekebileceği uyarısında bulundu. Standard Chartered analistine göre Washington'daki bu çekişme, düzenleyici çerçeve netleştiğinde benimsemenin daha da hızlanabileceğine işaret ediyor.

BÖLGESEL BANKALAR EN FAZLA RİSK ALTINDA

Standard Chartered, hangi ABD bankalarının en fazla etkileneceğini değerlendirmek için net faiz marjı gelirinin toplam gelire oranını analiz etti. Kendrick, mevduatların net faiz marjının temel belirleyicisi olduğunu ve stablecoinlere süregelen bir kayışın bu gelir kaynağını doğrudan baskılayacağını ifade etti.

Bu ölçüte göre ABD bölgesel bankaları, mevduat destekli kredilere daha fazla bağımlı olmaları nedeniyle en yüksek riske sahip görünüyor. Çeşitlendirilmiş bankalar daha ılımlı bir risk taşırken, yatırım bankaları ve aracı kurumlar mevduat kaynaklı gelire düşük bağımlılıkları sayesinde en az etkilenen kesim olarak öne çıkıyor.

