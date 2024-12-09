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Stablecoin piyasası yükselişe geçti

Stablecoin piyasası yükselişe geçti
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Merkezi olmayan finans protokollerinde toplam kilitli değer 54 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Stablecoin piyasa değeri 200 milyar doları aşarken borç verme platformlarındaki yıllık getiriler yüzde 20 seviyesine yaklaştı.

Finansal yatırım dünyasında yeni bir dönem başlıyor. CoinGecko verilerine göre son bir ayda yüzde 13 büyüyen stablecoin piyasası, DeFi protokollerinde geleneksel finans ürünlerinin üç katı getiri sunuyor.

Stablecoin Piyasası Son Bir Ayda Yüzde 13 Büyüdü

Kripto para dünyasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Aave ve Compound gibi önde gelen DeFi protokollerinde yıllık getiri oranları yüzde 10-20 bandına yükseldi.

Coinbase analistleri David Duong ve David Han, bu yükselişin ardında yatırımcıların geleneksel finans ürünlerinden daha yüksek getiri arayışının bulunduğunu belirtti. Ethena'nın yield tokenı sUSDe'nin yıllık getirisi kasım başındaki yüzde 13 seviyesinden yüzde 24'ün üzerine çıktı.

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ve diğer büyük kripto paraların güçlü performansı merkezi olmayan borsa hacimlerini ve borç verme aktivitesini destekliyor. DeFiLlama verilerine göre sektördeki toplam kilitli değer, önceki zirve olan 52 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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