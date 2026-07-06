Stablecoin işlem hacmi en yüksek seviyesine ulaştı

Visa'nın Allium destekli stablecoin panosuna göre haziran hacmi, şubatta görülen 1,78 trilyon dolarlık önceki rekoru geride bıraktı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 arttı. Mayıs ayındaki hacim ise 1,1 trilyon dolardı. Grayscale araştırma başkanı Zach Pandl, Haziran 2026'nın stablecoin işlem hacminde Şubat 2026'nın da önüne geçen bir rekor ay olduğunu belirtti.

Hacimdeki sert artış, kripto altyapısı olgunlaştıkça ödemeler, merkeziyetsiz finans ve sınır ötesi transferlerde gerçek dünya kullanımının büyüdüğüne işaret ediyor. Bu yükseliş genel bir ayı piyasasının ortasında gerçekleşerek stablecoinlerin sektörde itici bir güce dönüştüğünü gösteriyor. Visa'nın Artemis, Allium Labs ve Castle Island Ventures ile geliştirdiği düzeltilmiş yöntem, yüksek frekanslı işlem botları ve tekrarlayan akıllı sözleşme işlemleri gibi "dikkat dağıtan ölçütleri" ayıklayarak organik stablecoin faaliyetine daha yakın bir tablo sunuyor.

USDC HACMİN YÜZDE 67'SİNİ TEK BAŞINA OLUŞTURDU

Tether'in USDT'si piyasa değeri bakımından en büyük stablecoin olsa da işlem hacminin çoğunluğunu, yaklaşık yüzde 67 ile Circle'ın USDC'si oluşturdu. USDC ayda 1,21 trilyon dolara ulaşırken USDT yaklaşık yüzde 32 payla 576 milyar dolarda kaldı. PayPal'ın PYUSD'si ise 2,42 milyar dolarlık hacimle üçüncü sırada yer aldı.

İŞLEMLERDE BASE AĞI 565 MİLYAR DOLARLA BAŞI ÇEKTİ

Haziranda stablecoin işlemleri için en çok kullanılan ağ, Coinbase'in Ethereum katman 2 çözümü Base oldu. Base 565 milyar dolar ve toplamın yüzde 31,5'iyle başı çekerken 562 milyar dolarla Ethereum onu yakından izledi. Tron ise 320 milyar dolar ve yaklaşık yüzde 18 payla üçüncü sırada geldi.

YENİ STABLECOİN OUSD 140 ŞİRKETLE PAZARA GİRDİ

Kalabalık stablecoin pazarına yeni bir oyuncu daha katıldı. Open Standard, aralarında Visa ve Mastercard'ın da bulunduğu 140'tan fazla ödeme, bankacılık, teknoloji ve kripto şirketinin desteğiyle dolar bazlı stablecoin OUSD'yi duyurdu.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, rekor hacmin bu varlıkların ayı piyasasındaki dayanıklılığını gösterdiğini söyledi. Ruck, artışın stablecoinlerin değer transferi, likidite sağlama ve merkeziyetsiz finans için temel bir altyapıya dönüştüğünün altını çizdiğini belirtti. Ruck'a göre bu eğilim sürecek ve stablecoinler "Web3 ekonomisinin temel bir katmanına" olgunlaşarak piyasa geliştikçe daha geniş bir erişime ulaşacak.