Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
4 milyon emeklinin beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Zam farkları ne zaman yatacak? Emeklinin beklediği tarih netleşti
Ege beşik gibi! Peş peşe 4 deprem meydana geldi

Bir bölgemiz beşik gibi! 5 saatte 4 deprem meydana geldi
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Stablecoin devi Tether (USDT) kazancını rekor seviyeye taşıdı

Stablecoin devi Tether (USDT) kazancını rekor seviyeye taşıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum Blockchain ağındaki en büyük USD sabitli kripto para birimi USDT'nin ihraççısı Tether, 2024'ün son çeyreğinde 23 milyar dolar değerinde yeni USDT'yi piyasaya sürdü. Şirketin CEO'su Paolo Ardoino, finansal performansı değerlendirdiği açıklamasında yapay zeka platformları, telekomünikasyon ve eğitim alanlarında yeni ürünler geliştirileceğini belirtti.

Stablecoin piyasasının lider şirketi Tether, 2024 yılında net karını 13 milyar dolara çıkardı. Bağımsız muhasebe firması BDO tarafından denetlenen rapora göre şirket, dördüncü çeyrekte 6 milyar dolar kazandı. ABD Hazine bonolarına olan yatırım miktarı 113 milyar dolara ulaşırken, rezerv tamponu yüzde 36 artışla 7 milyar doları aştı.

Tether 2024 Yılında 13 Milyar Dolar Net Kar Elde Etti

Stablecoin pazarında önemli bir konuma sahip olan Tether, güçlü finansal performansını sürdürüyor. Şirketin yıl içindeki toplam USDT ihracı 45 milyar dolara ulaştı.

BDO tarafından hazırlanan dördüncü çeyrek ve yıl sonu doğrulama raporu, şirketin mali gücünü ortaya koydu. Hazine bonosu yatırımları rekor seviyeye çıkarken, rezerv tamponu da önemli artış gösterdi.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı mesajında şirketin teknoloji odaklı yeni projeler geliştireceğini ifade etti. USDT fiyat sayfası verilerine göre token, 55,5 milyar dolarlık işlem hacmine sahip.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
img

Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek
img

"Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı

Son Dakika Haberleri

title
Close