Stablecoin devi Circle finansal zorluklarla karşı karşıya

Coinbase'in ikinci çeyrek kazançlarının açıklanmasının ardından, kripto para dünyasında önemli analizler ortaya çıktı. Mizuho Securities'in uzmanları, Circle Internet Group'un USDC stablecoin işletmeciliğinde karşılaştığı gelir düşüşü sorununu detaylı şekilde ele aldı. Bu gelişme, yakın zamanda New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açılan şirketin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Circle'ın USDC Marjları Daralmaya Devam Ediyor

Mizuho Securities'in yayınladığı raporda, Circle'ın USDC stablecoin rezervlerinden elde ettiği toplam faiz gelirinin ikinci çeyrekte 625 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Bu tutarın önemli bir kısmı olan 332,5 milyon doların doğrudan Coinbase'e ödendiği tespit edildi.

Analistler, Circle'ın Coinbase dışında yeni dağıtım ortaklıkları kurmasının şirketin net rezerv gelir marjları üzerinde ek baskı yaratacağını öngörüyor. Özellikle Binance gibi büyük borsalarla yapılan anlaşmalarda ödeme tutarlarının artması bekleniyor.

Mizuho daha önce Circle hisselerine "düşük performans" notu vererek 85 dolarlık hedef fiyat belirlemiş, şu anda yaklaşık 170 dolardan işlem gören hisselerin düşüş yaşayacağını öne sürmüştü. USDC, 63 milyar doları aşan toplam arzıyla dünyanın ikinci büyük USD sabitli stablecoini konumunda bulunuyor.

GENIUS Yasası'nın sağladığı düzenleyici netlik sayesinde, JPMorgan Chase ve Bank of America gibi geleneksel bankacılık devlerinin kendi stablecoinlerini çıkarmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu durum, mevcut piyasa dengelerini önemli ölçüde değiştirebilir.

Circle, Nisan ayında halka arz izahnamesinde 2023 yılında Coinbase'den Centre Consortium'daki kalan yüzde 50 öz sermaye payını 210 milyon dolar değerinde hisse karşılığında satın aldığını açıklamıştı. Centre Consortium başlangıçta USDC ihracından sorumlu ortak girişim olarak faaliyet gösteriyordu.

Cuma günü piyasa kapanışında Coinbase hisseleri yüzde 16'dan fazla değer kaybederken, Circle hisseleri yaklaşık yüzde 6 düşüş gösterdi.