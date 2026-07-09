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Solana kurucusu: kripto Bitcoin'den ibaret değil

Solana kurucusu: kripto Bitcoin'den ibaret değil
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Solana (SOL) kurucusu Anatoly Yakovenko, kripto dünyasında yeniden alevlenen "değerli tek varlık Bitcoin'dir" görüşüne karşı çıktı. Yakovenko, piyasada temelde farklı bir sahiplik biçimi sunan "gerçek tokenlerin" var olduğunu savundu.

X'te son dönemde, yatırımcıların temel ağ tokenlerini neden ellerinde tutması gerektiğine dair tartışma yeniden hız kazandı. Kripto topluluğunda, yalnızca Bitcoin'in değerli bir varlık olarak yerleştiği, diğer tüm tokenlerin ise değeri koruyamayan ve bileşik getiri sağlamayan teknoloji platformlarından ibaret olduğu görüşü ağırlık kazanmıştı. Yakovenko, yeni bir paylaşımında bu görüşün neden yanlış olduğunu anlatarak tartışmayı sonlandırmaya çalıştı.

Yakovenko'ya göre geleneksel hisse senetleri yalnızca hukuki haklar sunuyor ve bu haklar herhangi bir hükümet tarafından tek tıkla dondurulabiliyor. Buna karşılık Solana'nın kurucusu, altyapı tokenlerinin kâğıt üzerinde kâr vaadi değil gerçek bir matematiksel güç sağladığını öne sürüyor. Ona göre bir blok zincirindeki ağ hakları hukuken icra edilemez, çünkü dünyada hiç kimse bir başkasının yazılımını çalıştırmak zorunda bırakılamaz. Ancak isteyen herkes o yazılımı çalıştırabildiği için bu haklar elden de alınamıyor.

Ona göre böyle bir tokenin sahibi, mahkemelere başvurmadan kendi ekonomik güvencelerini kendisi sağlıyor. Solana geliştiricisi, blok zincirinin kendisini bir "Schelling noktası" olarak tanımlıyor. Ona göre bu kavram, oyunun kuralları herkes için aynı ve taklit edilemez olduğu için milyonlarca insanın sermayesini bir araya getirdiği tarafsız bir dijital alanı ifade ediyor.

SOLANA EKOSİSTEMİ 195 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Piyasa verileri bu tartışmayı somutlaştırıyor. Solana tabanlı varlıkların toplam piyasa değeri 195,71 milyar dolara ulaştı. Bu büyüklük, büyük sermayenin söz konusu koordinasyon ortamının güvenilirliğine inandığını gösteriyor. Öte yandan ağın yerel tokeni SOL yaklaşık 82 dolardan işlem görüyor. Bu seviye, ağın yüksek operasyonel aktivitesinin gerisinde kalıyor ve tam da bu durum şüphecilerin argümanlarını besliyor. Altyapının sağladığı fayda ile varlığın değeri arasındaki bu açık, geliştiricileri tartışmadan koda geçmeye itiyor.

Solana şu anda, teknoloji platformlarının sermaye biriktirebildiğini kanıtlamak için token ekonomisini değiştiriyor. Ağ, temel işlem ücretlerinin yakılmasını öngören SIMD-547 dahil yeni teknik önerilerle daha güçlü bir değer koruma mekanizması getiriyor.

Bu adımlarla ağ, Yakovenko'nun anlattığı matematiksel özgürlüğü yatırımcıların anlayabileceği ekonomik bir mantıkla desteklemeyi ve değerin yalnızca Bitcoin'e ait olmadığını eylemle kanıtlamayı amaçlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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