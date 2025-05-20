Solana Fiyatı Neden Yükseldi? İşte Yükselişi Tetikleyen Gelişmeler

Solana Fiyatı Neden Yükseldi? İşte Yükselişi Tetikleyen Gelişmeler
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Kripto para piyasası toparlanma sinyalleri verirken, Solana (SOL) son 24 saatte yüzde üçlük bir değer artışıyla dikkat çekti. Bu yükselişin arkasında hem teknik gelişmeler hem de piyasa beklentileri yer alıyor. Peki, Solana fiyatı neden yükseldi?

Solana fiyatındaki bu artış, özellikle 20 Mayıs 2025 sabah saatlerinde ABD işlem seansının açılmasıyla hız kazandı. Boğaların yeniden devreye girmesiyle birlikte SOL, bir önceki gün yaşadığı yüzde altılık düşüşten toparlandı ve 165 doların üzerinde kalmayı başardı. Şu an Solana, 160 ila 180 dolar aralığında hareket ediyor. Bu aralık, geçmişte 260 dolara kadar uzanan yükselişlerin başlangıç noktası olmuştu.

Solana Fiyatı Neden Yükseldi?

Yükselişi tetikleyen en önemli gelişmelerden biri, Solana ekosisteminde faaliyet gösteren araştırma ve geliştirme firması Anza'nın duyurduğu yeni konsensüs protokolü oldu. "Alpenglow" adı verilen bu protokol değişimi, Solana ağında bugüne kadar yapılan en büyük teknik güncellemelerden biri olarak öne çıkıyor.

Yeni sistemde, mevcut Tower BFT ve Proof of History yapılarının yerini Votor ve Rotor protokolleri alıyor. Votor, oy hakkı olan paydaşların yüzde sekseninin katılımıyla blokları tek turda onaylayabiliyor. Rotor ise ağ yapısını sadeleştirerek gecikmeleri azaltmayı hedefliyor. Bu değişiklikler, ağın hızını ve verimliliğini artıracak şekilde tasarlandı.

Teknik taraftaki bu gelişmelere ek olarak, Solana üzerindeki kilitli toplam değer (TVL) de önemli bir yükseliş gösterdi. Nisan ayında yedi milyar dolar seviyesine kadar gerileyen TVL, on milyar doların üzerine çıkarak Solana ağındaki kullanımın yeniden arttığını ortaya koydu.

Ayrıca yatırımcı beklentileri de fiyatı destekliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Solana tabanlı spot borsa yatırım fonları (ETF) hakkında kararını ertelemiş olmasına rağmen, bu alandaki olumlu beklenti devam ediyor. Piyasada yaklaşan "altcoin sezonu" beklentisi de Solana gibi güçlü projelere olan ilgiyi artırıyor.

Son olarak, ABD Senatosu'nun geçtiğimiz günlerde "Genius Act" isimli stablecoin düzenlemesiyle ilgili yasa tasarısını bir adım ileriye taşıması, kripto piyasasında düzenleme kaynaklı iyimserliği körükledi. Bu gelişme, Solana gibi büyük projelerin fiyat performansına olumlu yansıyor.

Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde, Solana fiyatındaki yükselişin hem teknik hem de yapısal temellere dayandığı görülüyor. Önümüzdeki günlerde bu ivmenin devam edip etmeyeceği ise piyasadaki genel eğilime ve yatırımcı ilgisine bağlı olacak.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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