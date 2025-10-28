Solana ETF'leri ilk yılda rekor yatırıma koşabilir

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk Solana staking ETF'sini onaylaması, kripto para sektöründe dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bitget borsası baş analisti Ryan Lee'ye göre bu gelişme ilk yılda Solana'ya 3 ila 6 milyar dolar arasında yeni sermaye girişi sağlayabilir.

Staking Özelliği Kurumsal İlgiyi Artırabilir

ETF'in staking özelliği, yatırımcılara yüzde 5 oranında pasif gelir imkanı sunuyor. Analistler, bu dinamiğin sadece ETF'ler değil daha geniş altcoin sektörüne kurumsal sermaye akışını hızlandırabileceğini belirtiyor.

Kısa bir süre içerisinde Bitwise'ın Solana ETF'si ile Canary'nin Litecoin (LTC) ve Hedera (HBAR) ETF'lerinin işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Sektör kaynakları, Solana'nın bu gelişmeyle Bitcoin ve Ethereum'un yanında "büyük lige" adım attığını aktarıyor. Lee, bunun daha geniş altcoin pazarının kurumsal kabul görmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Analistler, bu adımın merkeziyetsiz finans (DeFi), gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve çok varlıklı ETF ürünlerine yeni sermaye akışını teşvik edeceğini öngörüyor.

Bitcoin için açılan spot ETF'ler ilk yılda 36,2 milyar dolar yatırım çekerken, Ethereum spot ETF'leri 8,64 milyar dolar sermaye topladı. JPMorgan'ın tahminlerine göre Solana ETF'si 3 ila 6 milyar dolar, XRP ETF'si ise 4 ila 8 milyar dolar arasında yatırım çekebilir.

Bitcoin ETF'lerinin lansmanında, Bitcoin fiyatının 50.000 dolar seviyesini yeniden yakalamasında yeni yatırımların yüzde 75'ini ETF'lerin oluşturduğu kaydedilmişti.