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Solana büyük güncellemesini devreye aldı

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Solana büyük güncellemesini devreye aldı
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Solana, işlemlerin kesinleşme süresini kısaltan Alpenglow güncellemesini ana ağında etkinleştirdi. Geliştirici ekip Anza, yaklaşık 12,8 saniyelik sürenin 150 milisaniyeye indiğini açıkladı. Değişiklik, ödeme ve alım satım uygulamalarındaki beklemeyi azaltıyor.

Alpenglow, Solana'nın 2020'den bu yana kullandığı TowerBFT adlı uzlaşma sisteminin yerini aldı. Ağdaki işlemleri doğrulayan bağımsız operatörler, mevcut işlem kayıtlarını koruyarak yeni sisteme geçti. Anza, geçişin çalışan ağ üzerinde tamamlandığını bildirdi.

Güncellemenin merkezinde, işlemin artık geri çevrilemeyeceği aşamaya ulaşması bulunuyor. Kesinleşme olarak adlandırılan bu aşama, bir borsanın yatırılan varlığı hesaba geçirmesi veya bir işletmenin ödemeyi tamamlanmış kabul etmesi açısından önem taşıyor.

İŞLEMLER SANİYENİN ALTINDA KESİNLEŞİYOR

Önceki sistemde işlemler birkaç saniye içinde koşullu onay alabiliyor, tam kesinleşme yaklaşık 12,8 saniye sürüyordu. Anza'nın açıklamasına göre Alpenglow, iki aşamalı süreci yaklaşık 150 milisaniyelik tek aşamada birleştiriyor. Bu süre, saniyenin yaklaşık yedide birine karşılık geliyor.

Doğrulayıcıların bloklar üzerinde anlaşma biçimi de değişiyor. Alpenglow'da oylar, sonraki bloklara yazılmak yerine doğrulayıcılar arasında doğrudan iletiliyor. Oyların ağırlığı, ağın güvenliği için kilitlenen SOL miktarına göre belirleniyor.

Daha kısa kesinleşme süresi, varlık aktarımının tamamlandığından emin olmak isteyen finans uygulamalarının beklemesini azaltmayı amaçlıyor. Açıklanan 150 milisaniye, bir saniyede gerçekleştirilen işlem sayısını değil, işlemin kesinleşme süresini ifade ediyor.

YENİ GELİŞTİRMELERİN TAKVİMİ KESİNLEŞMEDİ

Ana ağa geçişten önce Alpenglow için saldırı senaryoları, sızma testleri, güvenlik yarışması ve tekrarlanan geçiş provaları yapıldı. Sistem, test ve geliştirici ağlarında da devreye alındı. Anza, protokolü bakımını üstlendiği Agave doğrulayıcı yazılımına ekledi, bağımsız operatörler güncellemeyi etkinleştirdi.

Ekip, sonraki sürümler için ek değişiklikler üzerinde çalışıyor. Rotor adlı geliştirme, blok verilerinin ağ içinde dağıtımını yenilemeyi hedefliyor. Blok üretimini devralan doğrulayıcıların coğrafi konumlarını dikkate alan başka bir çalışma da geçiş gecikmelerini azaltmayı amaçlıyor.

Quantumglow ise kuantum bilgisayarlarına karşı güvenliği güçlendirmeye yönelik bir araştırma tasarımı olarak hazırlanıyor. Anza, bu geliştirmeler için henüz kesin bir devreye alma tarihi paylaşmadı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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