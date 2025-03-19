Solana 2025'te 30 Dolar Seviyesine Gerileyebilir mi?

Şu anda yaklaşık 124 dolar seviyesinde işlem gören Solana, ocak ayında ulaştığı 300 dolarlık zirveden yüzde 57 oranında değer kaybetti ve net bir düşüş trendinde ilerliyor.

Son haftalarda 21 günlük hareketli ortalamadan (DMA) gelen reddedilmeler ve bu ay başında 200 DMA seviyesinden yaşanan güçlü geri dönüş, ayı piyasasının kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor.

Buna ek olarak, Chicago Ticaret Borsası'nda (CME) yeni Solana vadeli işlem ürününe kurumsal yatırımcıların düşük ilgisi, düşüş trendini daha da destekliyor.

Makro Belirsizlikler ve Zincir Üzeri Aktivitedeki Düşüş

Solana'daki olumsuz görünüm, küresel ekonomik belirsizliklerin artması ve risk iştahının zayıflamasıyla daha da belirgin hale geliyor. Zincir üzerindeki aktivitenin düşüşü de bunu destekliyor.

ABD ekonomisi 2025'in başlarında dirençli görünse de, Trump'ın ticaret savaşları ve D.O.G.E. ile ilgili hükümet harcamalarındaki kesintiler orta vadeli ekonomik riskleri artırdı.

Trump yönetiminden yetkililer ve bizzat Başkan Trump, piyasalarda ve ekonomide zorlu bir "uyum süreci" yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca, Trump ve Melania tarafından ocak ayında piyasaya sürülen meme coin'lerin ardından Solana ağındaki işlem hacmi sürekli düşüş gösteriyor. Solana'nın işlem ücretleri eylül ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek blok alanına olan talebin azaldığını gösterdi.

Solana Ne Kadar Düşebilir?

Temel ve teknik analizlere göre Solana'da daha fazla düşüş olasılığı güçlü görünüyor.

Orta vadede 110 dolar seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Ancak bu seviyenin kırılması, fiyatın önce 80 dolar seviyelerine gerilemesine neden olabilir.

Makroekonomik durum daha da kötüleşirse, Solana 2023'te gördüğü 15-30 dolar seviyelerine kadar çekilebilir.

Özellikle ABD ekonomisinin resesyona girmesi, ancak enflasyonun yüksek kalması nedeniyle Fed'in faiz indirimlerinin sınırlı kalması ve hükümetin ek teşvik harcamalarından kaçınması durumunda, Solana'daki düşüş daha sert olabilir.

Bu tür bir ekonomik ortamda, Solana ocak ayındaki zirvesinden yüzde 90 oranında düşüş yaşayabilir. Kripto piyasalarında bu tür sert geri çekilmeler nadir değildir. Hatta Solana, 2021'deki 260 dolarlık zirvesinden 2022'de 8 dolara kadar düşerek benzer bir çöküşü daha önce yaşamıştı.

Solana Düşüşü Alım Fırsatı mı?

Deneyimli yatırımcılar, Solana'nın 30 dolar seviyesine gerilemesini uzun vadeli büyük bir yatırım fırsatı olarak görebilir.

Makroekonomik belirsizlikler bir süre daha devam edebilir, ancak kripto ekosistemi hiç olmadığı kadar güçlü görünüyor. ABD hükümeti sektöre yeşil ışık yakarken, küresel Bitcoin benimsenmesi hızla artıyor.

Trump yönetiminde kripto paralara olumlu yaklaşan birçok isim bulunuyor. Beyaz Saray'ın Kripto ve Yapay Zekâ Danışmanı David Sacks, eski bir yatırımcı olarak sektöre yakın duruyor.

Kısa vadeli riskler devam etse de, uzun vadede kripto piyasaları için görünüm oldukça parlak. Finansal koşullar önümüzdeki yıllarda gevşediğinde, kripto paralar yeni bir boğa piyasasına girebilir ve Solana da bundan nasibini alacaktır.